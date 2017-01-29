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Курсы валют: рубль 30 января незначительно укрепился к доллару

30.01.2017 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 янв – Sputnik. Белорусский рубль по итогам торгов в понедельник 30 января на Белорусской валютно-фондовой бирже незначительно укрепился к доллару, но сдал позиции по отношению к евро и российскому рублю.

Как свидетельствуют данные Национального банка, по итогам торгов на БВФБ были установлены средневзвешенные курсы валют на 31 января:

  • евро — 2,0723 рубля
  • доллар США – 1,9357 рубля
  • российский рубль — 3,2173 белорусского рубля за 100 российских

По итогам торгов белорусский рубль укрепился к доллару на 0,0037 рубля (0,19%), курс евро вырос на 0,0024 рубля (0,12%), российский рубль подорожал на 0,0021 рубля (0,07%). В целом отношение белорусского рубля к корзине валют не изменилось.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По итогам торгов на БВФБ национальная валюта ослабла к евро и российскому рублю, но укрепилась к доллару, курс рубля к корзине валют не изменился.

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