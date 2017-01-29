МИНСК, 30 янв – Sputnik. Белорусский рубль по итогам торгов в понедельник 30 января на Белорусской валютно-фондовой бирже незначительно укрепился к доллару, но сдал позиции по отношению к евро и российскому рублю.

Как свидетельствуют данные Национального банка, по итогам торгов на БВФБ были установлены средневзвешенные курсы валют на 31 января:

евро — 2,0723 рубля

доллар США – 1,9357 рубля

российский рубль — 3,2173 белорусского рубля за 100 российских

По итогам торгов белорусский рубль укрепился к доллару на 0,0037 рубля (0,19%), курс евро вырос на 0,0024 рубля (0,12%), российский рубль подорожал на 0,0021 рубля (0,07%). В целом отношение белорусского рубля к корзине валют не изменилось.