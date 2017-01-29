ОАО «Белагропромбанк» начинает выдачу кредитов льготных кредитов на строительство жилья.

Как сообщает пресс-служба «Белагропромбанка», финансирование строительства жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, начинается с 30 января. Банк уже начал принимать документы для предоставления кредитов в соответствии с постановлением Совета Министров №1113 от 29 декабря 2016 года.

Сообщается, что кредиты будут выдаваться под 13,5% годовых в белорусских рублях. Минимальная сумма кредита - 1 тысяча рублей, максимальная - 150 тысяч, однако сумма кредита не может превышать 90% от общей стоимости кредитуемого жилья. Срок, на который выдается кредит - 20 лет, выдача будет производиться до 28 декабря 2017 года.

Банк будет осуществлять кредитование исходя из ограничения, установленного для него лимитом директивного кредитования - 10 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что выдачу льготных кредитов на жилье начал «Беларусбанк» . В декабре в банке сообщил о том, что кредиты гражданам, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, будут выдавать под 15% годовых сроком на 15 лет.