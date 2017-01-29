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«Белагропромбанк» тоже будет выдавать льготные кредиты на жилье
30.01.2017 14:50 — Новости Экономики | БДГ
ОАО «Белагропромбанк» начинает выдачу кредитов льготных кредитов на строительство жилья.
Как сообщает пресс-служба «Белагропромбанка», финансирование строительства жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, начинается с 30 января. Банк уже начал принимать документы для предоставления кредитов в соответствии с постановлением Совета Министров №1113 от 29 декабря 2016 года.
Сообщается, что кредиты будут выдаваться под 13,5% годовых в белорусских рублях. Минимальная сумма кредита - 1 тысяча рублей, максимальная - 150 тысяч, однако сумма кредита не может превышать 90% от общей стоимости кредитуемого жилья. Срок, на который выдается кредит - 20 лет, выдача будет производиться до 28 декабря 2017 года.
Банк будет осуществлять кредитование исходя из ограничения, установленного для него лимитом директивного кредитования - 10 млн рублей.
Ранее сообщалось о том, что выдачу льготных кредитов на жилье
Отметим, что согласно постановлению правительства №18, предполагающего реализацию комплекса мер Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, льготное кредитование заменят кредитованием на рыночных условиях с адресной государственной поддержкой нуждающихся лиц. Господдержка будет выделяться из средств бюджета, то есть говорить о полной отмене весьма сомнительной меры власти не планируют.
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ОАО «Белагропромбанк» начинает выдачу кредитов льготных кредитов на строительство жилья.
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