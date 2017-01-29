Ольга Лойко, обозреватель TUT.BY, журналист, экономист. Сфера журналистских интересов широкая, микро- и макроэкономическая.

В пятницу Минэкономики лишилось главного своего либерала и переговорщика с МВФ Александра Заборовского. Впрочем, долго беспокоиться за одного из самых молодых и перспективных чиновников экономического блока не пришлось. В тот же день стала известна новая позиция экс-первого зама Минэкономики — советник председателя правления Нацбанка. Переход Заборовского в Нацбанк не выглядит ни случайным, ни окончательным.

«Опыт Заборовского в Нацбанке может быть востребован в двух направлениях — обеспечение финансовой стабильности, минимизация фискальных и кредитных рисков, а также взаимодействие с международными организациями», — отмечает источник в банковских кругах.

Актуальность последней темы растет, особенно с ухудшением ситуации на российском направлении. Экономику никак не отпускает и без внешней финансовой подпитки вряд ли отпустит, а шансы на финансовые вливания с востока тают. Другое дело — МВФ. Но тема реформ оказалась замята, и либералы, лишившиеся летом прошлого года своего самого яркого спикера Кирилла Рудого, отправленного послом в Китай, начали не то чтобы разбредаться, но перегруппировываться. Пока — в рамках госслужбы.

Впрочем, очевидно, что любой из топовых чиновников экономического блока без проблем будет востребован не только на госслужбе. Это не идеологу в отставке место подыскивать. Добротное белорусское образование, пара приличных западных стажировок, свободный английский — готовый кадр для международной карьеры.

Пример — 2010 год, успешный дебют Беларуси на рынке евробондов, о котором нам с коллегой рассказывает наш ровесник (30 с небольшим), начальник Главного управления международных финансовых отношений и государственного долга Минфина Андрей Смольский. Выходим под впечатлением — и от закулисья мирового финансового рынка, и от того, что среди белорусских чиновников очевидно образовалась «новая волна» — наконец! Оптимизм быстро сдал под напором скепсиса. Не останется такой кадр на госслужбе — и доходы велики только по мнению форумных экспертов, и пустых напрягов хоть отбавляй. Интуиция не подвела — скоро у Международной финансовой корпорации появился новый советник.

Работать на государство, имея перечисленные выше пункты CV можно только за идею. Деньги и славу проще и с меньшими рисками можно получить у других работодателей. Кстати, перед ними наши чиновники выглядят куда уверенней, чем в телевизионных версиях совещаний в высоких белорусских кабинетах. «В Вашингтоне очень впечатлены нашей командой. Ермоловича и Заборовского (первые заместители министров финансов и экономики Максим Ермолович и Александр Заборовский. — Ред.) все спрашивают: как вам (Беларуси) вообще удается так долго держаться на плаву?», — Минск до программы с МВФ ждет четыре миссии по двум больным вопросам">рассказывал осенью прошлого года в Вашингтоне источник, близко знакомый с ходом переговоров Беларуси с МВФ.



Заборовский и глава представительства ЕС Андреа Викторин. Кастрычнiцкi эканамiчны форум-2017. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Наверняка амбиции Заборовского, 34-летнего кандидата наук, «засветившегося» (в хорошем смысле) во многих международных организациях, превосходят позицию советника Каллаура. Особенно если серьезных перемен многострадальной белорусской экономической модели, доказавшей свою многострадальность, ждать не приходится.

В последнее время все более очевидно, что Беларусь — реально страна с открытой экономикой и наши чиновники (не все, но сильнейшие — точно), как и программисты, писатели, ученые и т.п. вполне востребованы в мире. Умные люди вообще легко (для себя) выпадают из неподходящей системы, встраиваясь, адаптируясь и расцветая в подходящей. Как Сергей Гуриев, который, эмигрировав (а фактически сбежав) во Францию в 2013 году, после усиления давления по юкосовской теме, выпал из золотой сотни кадрового резерва президента России, но сделал стремительную карьеру на Западе. Москву и Минск он посетил недавно в качестве главного экономиста ЕБРР .

Умный человек почти всегда востребован. А востребованный человек свободен. Берегите либералов — разбредутся, и не соберем, когда прижмет.

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