Россельхознадзор уже на этой неделе может запретить поставки говядины из Минской области, предприятия которой подозреваются в реэкспорте в Россию запрещенной говядины с Украины, сообщает «Интерфакс ».



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«Сегодня-завтра мы планируем провести переговоры с белорусскими коллегами, и если их результаты нас не удовлетворят, то запрет на поставки говядины из Минской области будет введен на этой неделе», — заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

В переговорах примет участие замминистра сельского хозяйства — директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси Александр Субботин. Российская сторона также требует обязательного присутствия на них главного ветврача Минской области.

Данкверт отметил, что запрет будет действовать до тех пор, пока белорусская сторона «не разберется, каким образом мошенники отправляли украинскую говядину в Россию, выдавая ее за белорусскую». Он также подчеркнул, что ведомство не может доверять документам, предоставленным ветслужбой Минской области.

Ранее Россельхознадзор сообщал , что ведомство выразило недоверие главе ветеринарной службы Минской области. По утверждению российской стороны, именно она виновата в том, что в Россию идут поставки мяса из Украины и ЕС под видом произведенных в Минской области.

В связи с этим Россельхознадзор запретил поставки с двух белорусских предприятий — «Георгий и сыновья» и «Террамит».

«Отказ белорусской стороны в проведении совместного посещения предприятия СООО „Георгий и сыновья“ только подтвердил оправданность подозрений Россельхознадзора в мошенничестве этого предприятия посредством поставок продукции украинского происхождения под видом белорусской», — отмечалось в сообщении ведомства.

В Беларуси неоднократно комментировали эти обвинения. 19 января начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов заявил , что все поставки сельхозпродукции между странами отслеживаются онлайн в системе «Аргус» и о поставках, которые шли весь год, российской стороне было прекрасно известно. Но весь год претензий и просьб принять какие-либо меры или представить документы не было.