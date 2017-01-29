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За полтора месяца Шорец лишился уже третьего заместителя

30.01.2017 15:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Вслед за Игорем Карпенко и Владимиром Кухаревым Мингорисполком покидает третий заместитель председателя — Жанна Бирич. Об этом TUT.BY сообщило несколько источников. Мы также узнали, где ее трудоустроят в ближайшее время.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

«Сегодня у Бирич был последний рабочий день. Забирают в Москву», — говорит один из собеседников.

Как сообщил другой информированный источник, Жанна Бирич переходит на должность замдиректора департамента антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии.

«Еще на этой неделе она в Минске, но где-то на следующей неделе уезжает», — поясняет собеседник.

Таким образом, Жанна Бирич стала уже третьим заместителем, которого Андрей Шорец лишился за полтора месяца. Напомним, 15 декабря 2016 года Игорь Карпенко стал министром образования, а Владимир Кухарев — зампредом Комитета госконтроля.

Жанна Бирич родилась в 1960 году. Карьеру чиновника начала в Логойске, где за 19 лет прошла путь от специалиста до зампреда райсполкома. Потом работала председателем комитета экономики Миноблисполкома, а в 2011 году стала зампредом столичной мэрии, где курировала экономику.

 
Теги: Минск
 
 
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Вслед за Карпенко и Кухаревым Мингорисполком покинул еще один зампред.

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