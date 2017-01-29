Национальный банк рекомендует коммерческим банкам оснастить платежно-справочные терминалы монетоприемниками. Об этом говорится в письме Ассоциации белорусских банков.

Данное решение регулятор объясняет обращениями граждан и юрлиц, жалующихся на отсутствие возможности использования в платежах монет при оплате посредством терминалов.

В самом Нацбанке также считают, что «с целью исключения репутационных рисков банковской системы и обеспечения населения всем комплексом банковских услуг» внедрение монетоприемников будет являться «важным шагом при выполнении задач по совершенствованию наличного денежного обращения и платежной системы».

В нескольких банках заявили, что «не видят в этом большой потребности». Сама установка монетоприемников затратная, бизнеса на этом не сделаешь, а долго ли монеты просуществуют — тоже вопрос, отметили собеседники. Некоторые эксперты также считают, что ввод монет «был ошибкой».