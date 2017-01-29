﻿ Банковские терминалы хотят дооборудовать монетоприемниками. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Банковские терминалы хотят дооборудовать монетоприемниками

30.01.2017 16:57 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Национальный банк рекомендует коммерческим банкам оснастить платежно-справочные терминалы монетоприемниками. Об этом говорится в письме Ассоциации белорусских банков.

Данное решение регулятор объясняет обращениями граждан и юрлиц, жалующихся на отсутствие возможности использования в платежах монет при оплате посредством терминалов.

В самом Нацбанке также считают, что «с целью исключения репутационных рисков банковской системы и обеспечения населения всем комплексом банковских услуг» внедрение монетоприемников будет являться «важным шагом при выполнении задач по совершенствованию наличного денежного обращения и платежной системы».

В нескольких банках заявили, что «не видят в этом большой потребности». Сама установка монетоприемников затратная, бизнеса на этом не сделаешь, а долго ли монеты просуществуют — тоже вопрос, отметили собеседники. Некоторые эксперты также считают, что ввод монет «был ошибкой».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Данное решение регулятор объясняет обращениями граждан и юрлиц, которые жалуются на отсутствие возможности использования в платежах монет при оплате посредством...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Белорусское топливо в 2016 году заняло 50% украинского рынка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика