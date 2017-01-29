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Белорусское топливо в 2016 году заняло 50% украинского рынка

30.01.2017 16:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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По итогам 2016 года поставки светлых нефтепродуктов из Беларуси в Украину не повторили рекордного достижения 2012 года. Однако с учетом роста поставок сжиженного газа, битума и мазута этот показатель может быть перекрыт, считают украинский аналитики.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Баланс рынка бензинов и дизтоплива в Украине в 2016 году составил 8,13 млн тонн, что на 9% больше по сравнению с уровнем 2015 года, следует из расчетов киевской «Консалтинговой группы А-95».

Беларусь стала крупнейшим поставщиком моторного топлива в Украину. Было отгружено 1,2 млн т бензинов в Украину, что составляет более 81% от всего импорта. Дизтоплива было поставлено 2,7 млн т, что составляет 52% от всего импорта в соседнюю страну. По сравнению с 2015 годом поставки белорусских бензинов выросли почти в 2 раза, дизеля — на 23%.

Доля белорусских бензинов в балансе украинского рынка составила почти 55%, дизтоплива — 45%

«Прошлый год не был рекордным для белорусских нефтепродуктов. В 2012 году было поставлено 4,2 млн тонн бензинов и ДТ из Беларуси, сейчас суммарно 3,9 млн тонн. Но в чем-то рекорд есть: помимо этих нефтепродуктов в огромных количествах начали приходить сжиженный углеводородный газ, битумы, мазуты. Поэтому, я думаю, если просуммировать, то, безусловно, получится рекорд, я в этом уверен», — сказал TUT.BY глава «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Впрочем, в денежном выражении объемы поставок нефтепродуктов в Украину в 2016 году выросли ненамного (+1%), свидетельствуют данные Белстата за 11 месяцев прошлого года. В Украину было экспортировано топлива на 1,574 млрд долларов.

В 2016 году украинский рынок перешел к росту после двух лет кризиса, который снизил потребление нефтепродуктов на 21,2%. Это стало следствием постепенного восстановления промышленного потребления, а также стабилизации продаж в розничных сетях, пишет OilNews.

По мнению украинских экспертов, потребление нефтепродуктов уже не вернется на докризисный уровень из-за утраты Крыма и части Донбасса, растущей экономности автомобилей и продолжающегося снижения топливных затрат потребителями.

Ранее Сергей Куюн прогнозировал, что, скорее всего, доля белорусских поставок в дальнейшем будет снижаться в силу наращивания поставок из России, а также в случае увеличения производства украинскими НПЗ, что также имеет перспективу. Между тем, снижение поставок ДТ и бензина будет компенсировано возобновлением экспорта авиатоплива, а также растущими объемами мазутов, битумов и сжиженного газа из Беларуси.

 
 
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По итогам 2016 года доля белорусских бензинов в балансе украинского рынка составила почти 55%, дизтоплива - 45%, следует из расчетов киевской "Консалтинговой группы А-95".

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