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В ОАО "МНИПИ" создан переносной инфоцентр для обеспечения деятельности войск в полевых условиях
30.01.2017 17:05 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 30 января. Специалистами ОАО "Минский научно-исследовательский приборостроительный институт" разработан переносной портативный малогабаритный инфоцентр ПИК-2015. Как сообщил БелаПАН представитель Государственного военно-промышленного комитета Владимир Лавренюк, устройство предназначено для информационного обеспечения деятельности войск — ротного и батальонного звена — в полевых условиях.
Многофункциональный инфоцентр может выполнять задачи теле- и радиообслуживания личного состава. В комплекте телевизионная и радиоантенна, мультимедийный проектор, встроенные колонки и разъемы для подключения внешних аудиоустройств, микшерный пульт, микрофон. Для создания и обработки фото- и видеоконтента в ПИК-2015 есть цифровая камера, ноутбук. 3G-модуль позволяет передавать данные с использованием сети интернет.
Отличительные достоинства образца — компактность и автономность. Он выполнен в пылевлагоударопрочном корпусе из полипласта, оснащен роллерными колесами и выдвижной телескопической ручкой, благодаря чему может перевозиться одним военнослужащим. Аккумулятор обеспечивает непрерывную работу до четырех часов, а заряжаться ПИК может из трех источников.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 30 января. Специалистами ОАО "Минский научно-исследовательский приборостроительный институт" разработан переносной портативный малогабаритный...
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