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Цены на свежие овощи будут регулироваться не более трех месяцев в течение года
30.01.2017 17:04 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 30 января. Цены на свежие овощи будут регулироваться не более трех месяцев в течение года, следует из сообщения пресс-службы правительства.
27 января Совет министров постановлением № 81 утвердил перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом "не более 90 дней в течение одного года". Туда вошли картофель, столовая свекла и морковь, белокочанная капуста и репчатый лук.
При этом к социально значимым товарам не относятся овощи "откалиброванные, мытые, расфасованные в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора".
Ранее цены на эти овощи регулировались местными органами власти в течение всего года (постановление Совмина от 17 января 2014 года № 35).
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 30 января. Цены на свежие овощи будут регулироваться не более трех месяцев в течение года, следует из сообщения пресс-службы правительства. 27 января Совет...
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