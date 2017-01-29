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Цены на свежие овощи будут регулироваться не более трех месяцев в течение года

30.01.2017 17:04 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 30 января. Цены на свежие овощи будут регулироваться не более трех месяцев в течение года, следует из сообщения пресс-службы правительства.

27 января Совет министров постановлением № 81 утвердил перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом "не более 90 дней в течение одного года". Туда вошли картофель, столовая свекла и морковь, белокочанная капуста и репчатый лук.

При этом к социально значимым товарам не относятся овощи "откалиброванные, мытые, расфасованные в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора".

Ранее цены на эти овощи регулировались местными органами власти в течение всего года (постановление Совмина от 17 января 2014 года № 35).
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 января. Цены на свежие овощи будут регулироваться не более трех месяцев в течение года, следует из сообщения пресс-службы правительства. 27 января Совет...

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