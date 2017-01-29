МИНСК, 30 янв – Sputnik. Экономический суд Брестской области открыл конкурсное производство в отношении СЗАО "Белкельме" – белорусско-испанского производителя спортивной обуви, сообщили Sputnik в суде.

На заседании суда был рассмотрен отчет управляющего Николая Климчука о финансовом состоянии и платежеспособности предприятия.

По мнению управляющего, структура баланса ЗАО является неудовлетворительной, неплатежеспособность предприятия носит устойчивый характер, в связи с чем существуют все основания для открытия конкурсного производства.

В соответствии с законом о банкротстве в течение 60 дней после опубликования объявления об открытии конкурсного производства должен быть сформирован реестр требований кредиторов.

Следующее заседание экономического суда назначено на 22 мая.

В ходе судебного заседания его участники высказали мнение, что санация предприятия не представляется возможной, единственный выход – приход стратегического инвестора. В то же время участники процесса признали, что наиболее вероятной представляется ликвидация предприятия. Они отметили, что трудовой коллектив – 240 работников – могут быть переведены на работу в компанию "Вердимар", которому Брестским облисполкомом был передан имущественный комплекс "Белкельме".

В суде также была озвучена сумма кредиторской задолженности "Белкельме", которая составляет около 4 миллионов рублей. Остатки готовой продукции на складах и в торговых точках составляют около 50 тысяч пар обуви.

В ходе судебного заседания представитель концерна "Беллегпром" отметил, что причина "финансового провала" "Белкельме" – поставка испанским партнером морально устаревшего оборудования, на котором невозможно было выпускать современную продукцию. В концерне ликвидацию предприятия поддерживают.

Белорусско-испанское ЗАО СП "Белкельме" было создано в городе Белоозерск Березовского района в 1993 году. Его учредителями стали Национальный олимпийский комитет Беларуси, Kelme International А.О., ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат". В уставном фонде предприятия государству принадлежит немногим более 36% акций, еще 32% акций находится в коммунальной собственности.

В марте 2016 года Брестский облисполком принял решение о безвозмездной передаче хозяйственного комплекса в Белоозерске ООО "Управляющая компания холдинга "Марко" на условиях заключения инвестиционного договора. В настоящее время производственная деятельность предприятием "Белкельме" не осуществляется.