Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 5 от 18 января установлены предельные максимальные цены на природный газ (без НДС), сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых потребленный объем природного газа в 2016 году составил до 500 млн кубов, цены снизятся:

для юрлиц и индивидуальных предпринимателей (кроме бюджетных организаций) — на 4,5% до 540,29 рубля за 1 тыс. куб. м.;

для бюджетных организаций и юрлиц системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих жилищно-коммунальные услуги — на 4,3% до 479,83 рубля;

для юрлиц, товариществ собственников, организаций застройщиков, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, при использовании природного газа для производства тепловой энергии для населения — на 0,1% до 327,06 рубля.

В соответствии с постановлением определены дифференцированные цены на природный газ, используемый для производства овощей:

432,63 рубля — с 1 марта по 31 октября включительно;

342,73 рубля — с 1 января по 28 февраля и с 1 ноября по 31 декабря включительно.

Ранее действовала единая цена в размере 409,22 рубля.

Вместе с тем на 17% вырастет стоимость природнго газа для организаций, имеющих общежития, религиозных организаций, организаций, использующих природный газ для нужд детских домов семейного типа, детских деревень и детских хосписов. При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов в отопительный период она составит 0,0908 рубля.

Постановление вступает в силу 1 февраля 2017 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.

Как сообщал TUT.BY, Беларусь планирует взяться за проблему перекрестного субсидирования, что означает снижение цен и тарифов для реального сектора экономики.

Напомним, что Беларусь и Россия до сих спорят о входной цене на газ для нашей страны. В прошлом году в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил , что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также заявил , что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке.

Как ранее заявлял вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, Минск рассчитывает, что компромиссное решение по нефтегазовому вопросу с Москвой будет найдено не позднее I квартала 2017 года.