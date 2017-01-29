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Новые цены на газ: всем - минус, но для самых льготных потребителей - плюс
30.01.2017 17:36 — Новости Экономики | Tut.by
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 5 от 18 января установлены предельные максимальные цены на природный газ (без НДС),
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых потребленный объем природного газа в 2016 году составил до 500 млн кубов, цены снизятся:
В соответствии с постановлением определены дифференцированные цены на природный газ, используемый для производства овощей:
Ранее действовала единая цена в размере 409,22 рубля.
Вместе с тем на 17% вырастет стоимость природнго газа для организаций, имеющих общежития, религиозных организаций, организаций, использующих природный газ для нужд детских домов семейного типа, детских деревень и детских хосписов. При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов в отопительный период она составит 0,0908 рубля.
Постановление вступает в силу 1 февраля 2017 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Как сообщал TUT.BY, Беларусь
Напомним, что Беларусь и Россия до сих спорят о входной цене на газ для нашей страны. В прошлом году в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.
С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович
Как ранее заявлял вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, Минск рассчитывает, что компромиссное решение по нефтегазовому вопросу с Москвой будет найдено не позднее I квартала 2017 года.
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Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 5 от 18 января установлены предельные максимальные цены на природный газ.
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