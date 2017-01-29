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Беларусь ограничила ввоз свинины из Донецкой области из-за АЧС

30.01.2017 19:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 янв – Sputnik. Временные ограничения на ввоз свинины из Донецкой области Украины были введены с 31 января в Беларуси в связи с африканской чумой свиней (АЧС), говорится в распространенном департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики документе.

Беларусь ограничила ввоз свинины из Донецкой области из-за АЧС
© Sputnik Евгения Новоженина
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"По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Донецкой области Украины зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней", – сообщил департамент.

В связи с этим с 31 января Беларусь вводит временные ограничения на ввоз на свою территорию из Донецкой области живых свиней, спермы хряков, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев.

Также ограничения касаются кормов. Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз вышеуказанных товаров на территорию Беларуси из данного региона.

Кроме того, в Минсельхозпроде сообщили, что по причине птичьего гриппа Беларусь ограничила поставки мяса птицы из Германии. "По данным Международного эпизоотического бюро, в ряде административных территорий Германии зарегистрировано 8 303 случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом", – говорится в сообщении.

Поэтому с 31 января вводятся также временные ограничения на ввоз в республику из Германии живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы.

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме мер, принятых в отношении свинины, производимой в Украине, введены ограничения на поставки мяса птицы из Германии – из-за птичьего гриппа.

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