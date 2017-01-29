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Установлены цены на природный газ для ИП и юрлиц

30.01.2017 19:36 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 янв – Sputnik. Определены цены на природный газ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответствующий документ был принят Министерством антимонопольного регулирования и торговли, сообщил Национальный центр правовой информации.

Установлены цены на природный газ для ИП и юрлиц
© Sputnik Виталий Тимкив
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Максимальные цены (без НДС) установлены постановлением МАРТ от 18 января № 5, они будут применяться газоснабжающими организациями, входящими в состав "Белтопгаз".

Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых потребленный объем газа в прошлом году составил до 500 миллионов кубометров, будут платить за тысячу кубов:

  • 540,29 рубля – для юрлиц, ИП, кроме бюджетных организаций (ранее – 564,4576 рубля)
  • 479,83 рубля – для бюджетных организаций и юрлиц системы МЖКХ, оказывающих жилищно-коммунальные услуги (501,2945 рубля)
  • 327,06 рубля – для юрлиц, ТСЖ, организаций застройщиков, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, при использовании природного газа для производства тепловой энергии (327,376 рубля)

Для организаций, имеющих общежития, религиозных организаций, а также организаций, использующих газ для нужд детских домов семейного типа, детских деревень (городков), хосписов его стоимость возросла – при наличии индивидуальных газовых котлов в отопительный период она составит 0,0908 рубля (ранее – 0,0776 рубля).

Постановление МАРТ вступает в силу 1 февраля  и распространяет действие на отношения, возникшие с 1 января текущего года.

 
Теги: Минск
 
 
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В целом газ для юрлиц и ИП подешевел, но при этом подорожал для хосписов, детских домов семейного типа, религиозных организаций.

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