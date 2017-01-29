МИНСК, 30 янв – Sputnik. Определены цены на природный газ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответствующий документ был принят Министерством антимонопольного регулирования и торговли, сообщил Национальный центр правовой информации.



© Sputnik Виталий Тимкив Газовый долг Минска растет, переговоры прошли безрезультатно

Максимальные цены (без НДС) установлены постановлением МАРТ от 18 января № 5, они будут применяться газоснабжающими организациями, входящими в состав "Белтопгаз".

Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых потребленный объем газа в прошлом году составил до 500 миллионов кубометров, будут платить за тысячу кубов:

540,29 рубля – для юрлиц, ИП, кроме бюджетных организаций (ранее – 564,4576 рубля)

479,83 рубля – для бюджетных организаций и юрлиц системы МЖКХ, оказывающих жилищно-коммунальные услуги (501,2945 рубля)

327,06 рубля – для юрлиц, ТСЖ, организаций застройщиков, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, при использовании природного газа для производства тепловой энергии (327,376 рубля)

Для организаций, имеющих общежития, религиозных организаций, а также организаций, использующих газ для нужд детских домов семейного типа, детских деревень (городков), хосписов его стоимость возросла – при наличии индивидуальных газовых котлов в отопительный период она составит 0,0908 рубля (ранее – 0,0776 рубля).

Постановление МАРТ вступает в силу 1 февраля и распространяет действие на отношения, возникшие с 1 января текущего года.