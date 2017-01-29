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Установлены цены на природный газ для ИП и юрлиц
30.01.2017 19:36 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв – Sputnik. Определены цены на природный газ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответствующий документ был принят Министерством антимонопольного регулирования и торговли, сообщил Национальный центр правовой информации.
© Sputnik Виталий Тимкив
Максимальные цены (без НДС) установлены постановлением МАРТ от 18 января № 5, они будут применяться газоснабжающими организациями, входящими в состав "Белтопгаз".
Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых потребленный объем газа в прошлом году составил до 500 миллионов кубометров, будут платить за тысячу кубов:
Для организаций, имеющих общежития, религиозных организаций, а также организаций, использующих газ для нужд детских домов семейного типа, детских деревень (городков), хосписов его стоимость возросла – при наличии индивидуальных газовых котлов в отопительный период она составит 0,0908 рубля (ранее – 0,0776 рубля).
Постановление МАРТ вступает в силу 1 февраля и распространяет действие на отношения, возникшие с 1 января текущего года.
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В целом газ для юрлиц и ИП подешевел, но при этом подорожал для хосписов, детских домов семейного типа, религиозных организаций.
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