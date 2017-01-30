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В Бресте поданы заявки на 26 пикетов против декрета "о тунеядстве"

31.01.2017 06:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Брестский горисполком 30 января направлены заявки на пикеты против декрета «о тунеядстве».

На 20 пикетов подали заявки активисты ОГП, на шесть — Белорусской партии левых «Справедливый мир», сообщил БелаПАН исполняющий обязанности председателя брестской областной организации Объединенной гражданской партии Владимир Вуек.

Цель акций — привлечь внимание к проблеме принудительного труда, незаконного преследования неработающих граждан, дискриминационного и антиконституционного характера декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Все пикеты с количеством участников в каждом до 20 человек намечается провести 18 февраля в разных частях города, в частности на площади Ленина, у городского парка культуры и отдыха им. 1 Мая, центра занятости населения, у крупных торговых объектов.

Планируется, что первый пикет начнется в девять утра, последний завершится в восемь вечера. Длительность акций от одного до полутора часов.

«В пикетах, которые будут проводить наши партийцы, намечается участие брестчан, получивших из налоговых органов „письма счастья“», — сказал Вуек.

Политик отметил, что в Брестской области активисты ОГП собрали около 1 тысячи подписей за отмену декрета № 3. Акция продолжится до 18 февраля.

 
 
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В Брестской области активисты ОГП собрали около 1 тысячи подписей за отмену декрета № 3

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