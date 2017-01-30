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Жительница Бреста о своем городе: «У нас город Дам и Мадам. Минск мы не любим, он слишком разобщен»
31.01.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
— Так как по образованию и профессии я архитектор, то я смотрю на Брест больше с архитектурной точки зрения. У нас есть очень сплоченный исторический центр. Такого ни в одном белорусском городе больше нет. Даже Гродно не настолько прекрасен, как Брест.
Людям, которые родились в Бресте и любят этот город, не очень нравится Минск. Практически все мои знакомые считают его слишком разобщенным городом, у которого нет единой концепции. Брест более цельный, как к в плане архитектуры, так и в плане людей. Если у нас нужно собрать какую-то петицию, решить какой-то архитектурный вопрос, никто не остается в стороне, люди объединяются.
Я не могу назвать Брест большой деревней. Отнюдь. Однако схема шести рукопожатий здесь работает беспроигрышно — через знакомых все здесь друг друга знают. В Минске такого нет. Там вообще люди мало общаются между собой. Мало кто знает, как соседа по площадке зовут.
В Минске также всем все равно, как ты выглядишь и во что ты одет. У нас же город Дам и Мадам. У нас все должны быть прекрасно и модно одетыми, хорошо выглядеть. Здесь окружающие замечают это. Вы не обратили внимание, как хорошо выглядят наши дамы бальзаковского возраста? Иной раз молодая девушка хуже выглядит.
— Брест отличается красивой архитектурой. Старый город у нас — прекрасен. Он достаточно большой и цельный. Его всеми силами стараются сохранить.
У большинства людей Брест ассоциируется с Крепостью. Однако я бы выделила другие «фишки» города — это, конечно же, пешеходная улица Советская, очень похожая на московский Арбат, аллея фонарей и наш уникальный Кукольный театр. Сейчас он находится на реконструкции, но я надеюсь, что очень скоро он откроет свои двери для посетителей. У нас каждый год проходит международный театральный фестиваль «Белая вежа», на который приезжают представители театральной сцены со всего мира. Так что Брест — это еще и столица белорусского театра.
В Бресте проходит много творческих вечеров, приезжают преподаватели с лекциями по архитектуре, хорошо развит велоспорт, интеллектуальные игры — молодежи в Бресте есть чем заняться. Есть, конечно, и ночные заведения, но их немного.
Это правда, что большинство брестчан ездят часто в Польшу за покупками. Многие катаются просто на выходные, но самое важное, что много жителей Бреста едут в Польшу получать образование. К выходным на границе огромная очередь из машин в основном с номерами нашего региона.
— Теперь о жилищном вопросе. Молодые люди из Бреста чаще всего выпархивают из родительского гнезда после университета, когда устраиваются на работу. Кому-то родители дарят жилье, но большинство арендуют. Однокомнатная квартира в центре города без мебели и с советским ремонтом будет стоить $80 в месяц. Если в том же месте, но с мебелью и ремонтом — $150 в месяц.
Зарплаты у молодых специалистов разные. Все зависит от места. Но если не брать в расчет сферу IT, то в среднем брестская молодежь зарабатывает Br400 в месяц. Сказать, что в Бресте сложно найти работу, я не могу. Однако найти работу, которая бы нравилась и где бы неплохо платили, сложно.
В Бресте себя можно реализовать и при этом хорошо зарабатывать в «Санта Бремор», «Савушкин продукт», «Газаппарат», IT. Однако устроиться туда очень сложно. Вообще, у нас не очень жалуют молодых специалистов. Больше отдают предпочтение работникам в возрасте.
Как молодые семьи решают свой жилищный вопрос? Только если родители помогают, больше никак, так как зарплаты в основном низкие. Среди моих знакомых нет пар, которые бы сами приобрели квартиры. Квартиры сейчас подешевели. Например,
Сейчас Брест очень активно застраивается. Мне жаль землю, на которой строятся «панельки». Они только портят город. Хотя их и раскрашивают в яркие цвета, чтобы было приятнее, но, на мой взгляд, их слишком много. Притом, что дома построили, а инфраструктура еще не продумана.
— Я не хочу переезжать из Бреста. Когда-то я мечтала жить в Питере. Когда я приехала туда, этот город мне показался слишком огромным, неуютным. Брест очень удобен для жизни, здесь все есть. Он очень продуман, есть куда сходить, удобно добираться практически в любую точку. Я уверена, что многие, кто хочет и кто уезжает из Бреста, делают это только для того, чтобы заработать денег. Но они потом все равно обещают вернуться.
Фото: Павел Садовский
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Что вы знаете о Бресте, кроме того, что это близко к польской границе и там есть Крепость? Мы решили узнать об этом городе, его недвижимости и людях больше, чем пишут...
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