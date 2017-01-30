— Так как по образованию и профессии я архитектор, то я смотрю на Брест больше с архитектурной точки зрения. У нас есть очень сплоченный исторический центр. Такого ни в одном белорусском городе больше нет. Даже Гродно не настолько прекрасен, как Брест.

Людям, которые родились в Бресте и любят этот город, не очень нравится Минск. Практически все мои знакомые считают его слишком разобщенным городом, у которого нет единой концепции. Брест более цельный, как к в плане архитектуры, так и в плане людей. Если у нас нужно собрать какую-то петицию, решить какой-то архитектурный вопрос, никто не остается в стороне, люди объединяются.

Я не могу назвать Брест большой деревней. Отнюдь. Однако схема шести рукопожатий здесь работает беспроигрышно — через знакомых все здесь друг друга знают. В Минске такого нет. Там вообще люди мало общаются между собой. Мало кто знает, как соседа по площадке зовут.

В Минске также всем все равно, как ты выглядишь и во что ты одет. У нас же город Дам и Мадам. У нас все должны быть прекрасно и модно одетыми, хорошо выглядеть. Здесь окружающие замечают это. Вы не обратили внимание, как хорошо выглядят наши дамы бальзаковского возраста? Иной раз молодая девушка хуже выглядит.