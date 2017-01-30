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Жительница Бреста о своем городе: «У нас город Дам и Мадам. Минск мы не любим, он слишком разобщен»

31.01.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Жительница Бреста о своем городе: «У нас город Дам и Мадам. Минск мы не любим, он слишком разобщен»

— Так как по образованию и профессии я архитектор, то я смотрю на Брест больше с архитектурной точки зрения. У нас есть очень сплоченный исторический центр. Такого ни в одном белорусском городе больше нет. Даже Гродно не настолько прекрасен, как Брест.

Людям, которые родились в Бресте и любят этот город, не очень нравится Минск. Практически все мои знакомые считают его слишком разобщенным городом, у которого нет единой концепции. Брест более цельный, как к в плане архитектуры, так и в плане людей. Если у нас нужно собрать какую-то петицию, решить какой-то архитектурный вопрос, никто не остается в стороне, люди объединяются.

Я не могу назвать Брест большой деревней. Отнюдь. Однако схема шести рукопожатий здесь работает беспроигрышно — через знакомых все здесь друг друга знают. В Минске такого нет. Там вообще люди мало общаются между собой. Мало кто знает, как соседа по площадке зовут.

В Минске также всем все равно, как ты выглядишь и во что ты одет. У нас же город Дам и Мадам. У нас все должны быть прекрасно и модно одетыми, хорошо выглядеть. Здесь окружающие замечают это. Вы не обратили внимание, как хорошо выглядят наши дамы бальзаковского возраста? Иной раз молодая девушка хуже выглядит. 

Жительница Бреста о своем городе: «У нас город Дам и Мадам. Минск мы не любим, он слишком разобщен»

— Брест отличается красивой архитектурой. Старый город у нас — прекрасен. Он достаточно большой и цельный. Его всеми силами стараются сохранить.

У большинства людей Брест ассоциируется с Крепостью. Однако я бы выделила другие «фишки» города — это, конечно же, пешеходная улица Советская, очень похожая на московский Арбат, аллея фонарей и наш уникальный Кукольный театр. Сейчас он находится на реконструкции, но я надеюсь, что очень скоро он откроет свои двери для посетителей. У нас каждый год проходит международный театральный фестиваль «Белая вежа», на который приезжают представители театральной сцены со всего мира. Так что Брест — это еще и столица белорусского театра.

В Бресте проходит много творческих вечеров, приезжают преподаватели с лекциями по архитектуре, хорошо развит велоспорт, интеллектуальные игры — молодежи в Бресте есть чем заняться. Есть, конечно, и ночные заведения, но их немного.

Это правда, что большинство брестчан ездят часто в Польшу за покупками. Многие катаются просто на выходные, но самое важное, что много жителей Бреста едут в Польшу получать образование. К выходным на границе огромная очередь из машин в основном с номерами нашего региона. 

Жительница Бреста о своем городе: «У нас город Дам и Мадам. Минск мы не любим, он слишком разобщен»

— Теперь о жилищном вопросе. Молодые люди из Бреста чаще всего выпархивают из родительского гнезда после университета, когда устраиваются на работу. Кому-то родители дарят жилье, но большинство арендуют. Однокомнатная квартира в центре города без мебели и с советским ремонтом будет стоить $80 в месяц. Если в том же месте, но с мебелью и ремонтом — $150 в месяц.

Зарплаты у молодых специалистов разные. Все зависит от места. Но если не брать в расчет сферу IT, то в среднем брестская молодежь зарабатывает Br400 в месяц. Сказать, что в Бресте сложно найти работу, я не могу. Однако найти работу, которая бы нравилась и где бы неплохо платили, сложно.

В Бресте себя можно реализовать и при этом хорошо зарабатывать в «Санта Бремор», «Савушкин продукт», «Газаппарат», IT. Однако устроиться туда очень сложно. Вообще, у нас не очень жалуют молодых специалистов. Больше отдают предпочтение работникам в возрасте.

Как молодые семьи решают свой жилищный вопрос? Только если родители помогают, больше никак, так как зарплаты в основном низкие. Среди моих знакомых нет пар, которые бы сами приобрели квартиры. Квартиры сейчас подешевели. Например, купить однокомнатную квартиру в Бресте можно за $18 тыс.

Сейчас Брест очень активно застраивается. Мне жаль землю, на которой строятся «панельки». Они только портят город. Хотя их и раскрашивают в яркие цвета, чтобы было приятнее, но, на мой взгляд, их слишком много. Притом, что дома построили, а инфраструктура еще не продумана.  

Жительница Бреста о своем городе: «У нас город Дам и Мадам. Минск мы не любим, он слишком разобщен»

— Я не хочу переезжать из Бреста. Когда-то я мечтала жить в Питере. Когда я приехала туда, этот город мне показался слишком огромным, неуютным. Брест очень удобен для жизни, здесь все есть. Он очень продуман, есть куда сходить, удобно добираться практически в любую точку. Я уверена, что многие, кто хочет и кто уезжает из Бреста, делают это только для того, чтобы заработать денег. Но они потом все равно обещают вернуться.  

Жительница Бреста о своем городе: «У нас город Дам и Мадам. Минск мы не любим, он слишком разобщен»

Фото: Павел Садовский 

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Что вы знаете о Бресте, кроме того, что это близко к польской границе и там есть Крепость? Мы решили узнать об этом городе, его недвижимости и людях больше, чем пишут...

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