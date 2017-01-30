Александр Лукашенко поздравил председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с 55-летием. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Алексей Миллер и Александр Лукашенко. 21 августа 2015 года. Фото: president.gov.by

«Убежден, что ваши профессионализм, управленческий опыт, целеустремленность и в дальнейшем будут способствовать развитию российского газового комплекса, укреплению позиций ПАО „Газпром“ в стране и за рубежом, а также решению актуальных вопросов белорусско-российского взаимодействия в конструктивном ключе и на взаимовыгодной основе», — говорится в поздравлении.

Напомним, что между Россией и Беларусью разгорелся нефтегазовый конфликт. Он начался с того, что в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил , что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также заявил , что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке. по последним данным, сумма задолженности Минска перед Москвой за поставки российского газа составила 550 миллионов долларов .