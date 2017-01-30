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Лукашенко поздравил председателя "Газпрома" Алексея Миллера с днем рождения
31.01.2017 07:55 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко поздравил председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с 55-летием. Об этом
«Убежден, что ваши профессионализм, управленческий опыт, целеустремленность и в дальнейшем будут способствовать развитию российского газового комплекса, укреплению позиций ПАО „Газпром“ в стране и за рубежом, а также решению актуальных вопросов белорусско-российского взаимодействия в конструктивном ключе и на взаимовыгодной основе», — говорится в поздравлении.
Напомним, что между Россией и Беларусью разгорелся нефтегазовый конфликт. Он начался с того, что в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.
С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович
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Президент убежден, что профессионализм Миллера поможет "решению актуальных вопросов белорусско-российского взаимодействия в конструктивном ключе и на...
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