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ЕАБР рассказал, из-за чего в Беларуси будет расти инфляция

31.01.2017 09:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв — Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) полагает, что главным драйвером роста цен в 2017 году в Беларуси станет планируемое правительством дальнейшее повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

ЕАБР рассказал, из-за чего в Беларуси будет расти инфляция
© Sputnik / Виктор Толочко
Инфляция в 2016 году в Беларуси составила 10,6%

"Планируемое дальнейшее повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и сохраняющиеся повышенные инфляционные ожидания будут основными источниками инфляционного давления в начале 2017 года", — говорится в ежеквартальном макроэкономическом обзоре ЕАБР. 

В то же время, полагают экономисты ЕАБР, минувший год показал, что проведение сбалансированной денежно-кредитной политики в отсутствие внешних шоков способно нейтрализовать подобные инфляционные всплески и удержать инфляционную динамику в рамках целевого ориентира Нацбанка. 

В 2017 году ЕАБР ожидает инфляцию в Беларуси на уровне 9,3%, в 2018 году она снизится до 7%, в 2019 году составит 6%. 

"Дальнейшая стабилизация курса российского рубля на фоне прогнозируемого постепенного восстановления цен на нефть будет продолжать оказывать положительный эффект на динамику белорусского рубля", — также считают в банке.

В то же время в банке полагают, что сохраняющаяся в стране жесткая денежно-кредитная и фискальная политика будет важным фактором, сдерживающим восстановление экономического роста в среднесрочной перспективе. 

"Среди сдерживающих внешних факторов остается отсутствие договоренности с Россией об объемах поставок сырой нефти в 2017 году. Под влиянием данных факторов в 2017 году ожидается сохранение отрицательных темпов прироста экономики на уровне 0,5%", — полагают в банке.

В дальнейшем, считают в ЕАБР, по мере восстановления внутреннего спроса на фоне смягчения денежно-кредитной политики темп прироста ВВП повысится до 1% в 2018 году. В ЕАБР также ждут некоторого укрепления номинального курса белорусского рубляк доллару, что будет способствовать закрытию существующего положительного разрыва по реальному курсу.

"В среднесрочной перспективе ожидается постепенное ослабление белорусского рубля при общей тенденции к ослаблению валют развивающихся рынков", — отмечается в обзоре.  

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По мнению экономистов банка, основным драйвером станет рост тарифов на ЖКХ, но благодаря жесткой денежно-кредитной политике властей инфляцию можно будет удержать...

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