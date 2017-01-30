Вероятно, Варшава станет для Беларуси выходом на мировой рынок капитала — дебют может состояться уже в этом году. В числе предполагаемых участников — компании белорусского IT-сектора, топливно-энергетической отрасли, машиностроения и финансовой сферы. Таким образом они рассчитывают получить новый источник инвестиций.



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«Мы находимся в продвинутой стадии переговоров с компаниями из IТ-сектора, а также машиностроения и топливно-энергетической отрасли… Если рыночные условия будут благоприятны, то дебют белорусских предприятий может состояться уже в этом году», — подчеркнул управляющий директор GPW Марцин Кашуба по итогам встречи руководства биржи с белорусскими и польскими инвестиционными банкирами и брокерами.

По информации польского издания Rzeczpospolita, интерес к проведению IPO (первичное публичное размещение ценных бумаг) на GPW проявляют крупнейший белорусский банк «Беларусбанк», оба нефтеперерабатывающих завода Мозырский НПЗ и «Нафтан» и один из крупнейших в мире производителей большегрузной автомобильной техники БелАЗ.

Но, похоже, белорусским первенцем на GPW станет представитель самого передового сектора экономики — IT. Как сообщила Rzeczpospolita со ссылкой на участников переговоров, над проспектом эмиссии облигаций в сотрудничестве с польским брокером и юридической фирмой уже работает крупная белорусская компания в области IT-сектора.

О том, что это за компания, не сообщается. Ранее в белорусских СМИ проходила информация об интересе к привлечению ресурсов через размещение ценных бумаг на GPW cо стороны компании ScienceSoft. Этот разработчик программного обеспечения, созданный в 1989 году, входит в число крупнейших компаний белорусской IT-индустрии.

В середине 2016 года генеральный директор ScienceSoft Николай Кураев прокомментировал информацию о возможном проведении компанией IPO в Варшаве.

— Выход на биржу — не самоцель, а новый шаг в развитии компании, причем этот шаг следует совершать осмысленно, отдавая себе отчет в том, ради чего это делается. Ведь выход на биржу связан с довольно серьезными издержками: надо проходить аудиты, проверки, провести много рутинной работы, требуется огромная активность по привлечению внимания потенциальных инвесторов к нашим акциям.

Чтобы привлечь средства серьезных инвесторов, нужно выбирать активные биржи, с большим объемом торгов и сопровождать это серьезной PR-компанией. Во всех остальных случаях можно всего лишь потешить самолюбие, сделать эффектный фотоснимок при начале торгов и потерять деньги, как при покупке красивой, но бесполезной игрушки. Поэтому мы для себя определили как перспективу на ближайшие 10 лет выход на биржу, вероятнее всего NA SDAQ, и работаем над тем, чтобы эта идея осуществилась, — рассказал Николай Кураев.

Отметим, что опосредственно компании с белорусским участием (капиталом и активами) уже присутствуют на GPW. Это разместившая свои акции под кипрским флагом производитель и дистрибутор компьютерной техники ASBISC Enterprises и под эстонским — Silvano Fashion Group. Первую создал белорусский бизнесмен Сергей Костевич, а в состав второй входят фабрика «Милавица», сеть магазинов Milavitsa и логистический комплекс в Беларуси.