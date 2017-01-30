МИНСК, 31 янв – Sputnik. Белорусские органы госуправления не поддержали так называемый "народный проект указа президента" об упрощении деятельности индивидуальных предпринимателей, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства экономики.

Разработанный объединением предпринимателей "Перспектива" осенью 2016 года проект указа президента "О некоторых мерах по упрощению регулирования и стимулирования индивидуальной предпринимательской деятельности в розничной торговле" обсуждался на заседании рабочей группы при Минэкономики.

Участники группы были проинформированы о том, что данный проект был разослан Минэкономики в органы государственного управления. МАРТ, Минфин, МНС, Госстандарт и Минэкономики данный проект не поддержали.

"Позицию госорганов можно свести к следующим доводам: данный проект подразумевает неравные условия ведения бизнеса и широкие возможности для ввоза контрафакта", – проинформировали в пресс-службе министерства.

Там отметили, что проект указа не нашел поддержки у Совета по развитию предпринимательства и у ряда бизнес-союзов. Тем не менее, Белорусский союз предпринимателей предложил вернуться к рассмотрению иного проекта нормативного акта – о так называемых "микропартиях".

"На этом этапе обсуждения часть участников рабочей группы покинула заседание", – сообщили в пресс-службе.

Между тем, как заявил лидер ОО "Перспектива" Анатолий Шумченко, "предприниматели были вынуждены хлопнуть дверью". Они отправились выражать протест на ступени МНС, но акция завершилась безрезультатно.

Как ранее сообщал Sputnik, проект указа президента об упрощении условий работы ИП ("народный проект") предусматривает дать возможность предпринимателям, занятым в розничной торговле, уплачивать фиксированный сбор в качестве альтернативной формы уплаты налогов. По такой схеме могут работать ИП, которые торгуют только непродовольственными товарами, за исключением изделий из драгметаллов и камней, ценных бумаг, меховых изделий, мебели, крупногабаритной бытовой техники, компьютерной техники и мобильных устройств, запчастей для автомобилей, нефтепродуктов через АЗС, табачных изделий, периодики и других специфических товаров.

Кроме того, в проекте предлагается разрешить ИП – плательщикам фиксированного сбора торговать непродовольственными товарами (за исключением детских товаров), ввезенными из ЕАЭС, без подтверждающих документов.