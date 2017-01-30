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Как элитную древесину в Беларуси маскируют под лесной сорняк
31.01.2017 11:06 — Новости Экономики | Tut.by
Корреспондент СТВ разбиралась, почему белорусский лес — огромный ресурс для развития экономики страны — не приносит доходов, которые от него ожидают, и какими способами его вывозят за рубеж.
Загрузить машину древесиной и вывезти ее за пределы страны, в ту же Россию, под покровом ночи или лесными тропами — схема слишком топорная. Сегодня предприимчивые лесорубы идут куда более изощренными путями. Например, европоддоны изготавливают из элитной древесины. Вывозят копеечный товар за границу, разбирают на доски и делают хорошую мебель.
Еще один пример. В начале 2016 года несколько фирм из Витебской области отправляли в Прибалтику под видом заостренных столбов лес-кругляк — на сумму более 500 тысяч евро. Благодаря узким местам в законодательстве кампании находили лазейки, которые позволяли зарабатывать огромные деньги на разнице в ценах.
С 2015 года необработанную древесину вывозить за пределы страны без согласия главы государства запрещено. Разрешение давалось трижды. Во второй раз — из-за последствий ураганов.
Для сравнения: за 11 месяцев 2015 года за пределы страны вывезли древесины на 643 млн долларов, из них деловой — на 85. В 2016 году в денежном исчислении экспорт вырос на 130 миллионов. В основном за счет переработанной и готовой продукции. Теперь добро получено на экспорт менее 2 млн кубометров древесины. И это уже в последний раз.
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Корреспондент СТВ разбиралась, почему белорусский лес - огромный ресурс для развития экономики страны - не приносит доходов, которые от него ожидают, и какими...
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