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В рейтинге Freedom House Беларусь осталась в числе несвободных стран
31.01.2017 11:36 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь, как и в предыдущие годы, попала в категорию несвободных стран в
По итогам 2016 года Беларусь получила оценку 7 (наихудшая из возможных) по уровню соблюдения политических прав и 6 — по уровню соблюдения гражданских прав. Результат Беларуси не меняется на протяжении последнего десятка лет.
Всего в списке «несвободных стран» 49 государств, среди них Россия, Казахстан, Таджикистан и Азербайджан.
Наихудший уровень политических прав и гражданских свобод отмечается в Сирии, Эритрее и Северной Корее.
«Частично свободными» называют Украину, Грузию, Армению, Кыргызстан и Молдову.
Наилучшая обстановка в вопросах политических прав и гражданских свобод в Финляндии, Норвегии, Швеции, Канаде и Нидерландах.
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По итогам 2016 года Беларусь получила оценку 7 (наихудшая из возможных) по уровню соблюдения политических прав и 6 - по уровню соблюдения гражданских прав.
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