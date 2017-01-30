Беларусь, как и в предыдущие годы, попала в категорию несвободных стран в рейтинге «Свобода в мире-2017» международной правозащитной организации Freedom House.



Freedom in the World 2017

По итогам 2016 года Беларусь получила оценку 7 (наихудшая из возможных) по уровню соблюдения политических прав и 6 — по уровню соблюдения гражданских прав. Результат Беларуси не меняется на протяжении последнего десятка лет.

Всего в списке «несвободных стран» 49 государств, среди них Россия, Казахстан, Таджикистан и Азербайджан.

Наихудший уровень политических прав и гражданских свобод отмечается в Сирии, Эритрее и Северной Корее.

«Частично свободными» называют Украину, Грузию, Армению, Кыргызстан и Молдову.

Наилучшая обстановка в вопросах политических прав и гражданских свобод в Финляндии, Норвегии, Швеции, Канаде и Нидерландах.