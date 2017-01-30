МИНСК, 31 янв – Sputnik. Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 января текущего года составил 13,6 миллиарда долларов и вырос за год на 1 миллиард 198,8 миллиона долларов (с учетом курсовых разниц), или на 9,6%, сообщили Sputnik в Министерстве финансов.

За 2016 год республика привлекла внешних госзаймов на 1 миллиард 934,9 миллиона долларов. В том числе было привлечено 800 миллионов долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), 552 миллиона в виде кредитов правительства и банков РФ, еще 446,9 миллиона составили кредиты банков Китая. Также осуществлялись заимствования от МБРР (структура Всемирного банка) на сумму 134,2 миллиона долларов, ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2016 года составило 892,4 миллиона долларов. Из них 353,1 миллиона было выплачено по предыдущему кредиту ЕФСР, 300 миллионов – по кредитам правительства РФ, 184,2 миллиона составили выплаты по кредитам китайских банков. Также осуществлялись выплаты по ранее взятым кредитам МБРР, США, ЕБРР и СИБ.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 января 2017 года составил 10,2 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 0,5 миллиарда рублей (с учетом курсовых разниц), или на 5%.

Таким образом, госдолг Беларуси на 1 января 2017 года составил 37 миллиардов рублей и увеличился по сравнению с началом 2016 года на 4,1 миллиарда, или на 12,5%.