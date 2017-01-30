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Лукашенко надеется, что профессионализм главы "Газпрома" "будет способствовать решению вопросов белорусско-российского взаимодействия"

31.01.2017 12:46 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 31 января. Александр Лукашенко поздравил председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера с 55-летием.

"Убежден, что Ваши профессионализм, управленческий опыт, целеустремленность и в дальнейшем будут способствовать развитию российского газового комплекса, укреплению позиций ОАО "Газпром" в стране и за рубежом, а также решению актуальных вопросов белорусско-российского взаимодействия в конструктивном ключе и на взаимовыгодной основе", — цитирует текст поздравления пресс-служба президента Беларуси.

Следует отметить, что вопрос стоимости российского газа для Беларуси остается не урегулированным. По подсчетам России, задолженность Беларуси за газ составляет 281 млн долларов. Российская сторона настаивает на полной оплате долга за поставленный газ. "Мы в любом случае настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее… Порядка 550 млн долларов, по нашим расчетам", — заявил 28 января вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. 

Задолженность за газ стала причной сокращения поставок на белорусские НПЗ российской нефти. С 2016 по 2024 годы Россия, согласно договоренностям, должна была поставлять в Беларусь ежегодно 24 млн тонн нефти. Однако со второго полугодия минувшего года поставки были сокращены: сначала — до 3,5 млн тонн в квартал, а с октября — уже до 3 млн тонн. 

С 22 декабря в Минске законсервировано строительство многофункционального комплекса "Газпром-центр". По неофициальной информации, основной причиной приостановки стало сокращение финансирования проекта со стороны ОАО "Газпром" из-за газового спора между Беларусью и Россией.


Сергей Королевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 января. Александр Лукашенко поздравил председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера с 55-летием. "Убежден, что Ваши профессионализм,...

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