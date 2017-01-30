﻿ Внешний госдолг Беларуси за 2016 год вырос на 9,6%, или на 1,2 млрд долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Внешний госдолг Беларуси за 2016 год вырос на 9,6%, или на 1,2 млрд долларов

31.01.2017 12:33 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Внешний госдолг по состоянию на 1 января 2017 года составил 13,6 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 1 млрд 198,8 млн долларов, или на 9,6%. В январе—декабре 2016 года привлечены внешние государственные займы на 1 млрд 934,9 млн долларов: 800 млн долларов — Евразийского фонда стабилизации и развития; 552 млн долларов — правительства и банков Российской Федерации; 446,9 млн долларов — банков КНР; 134,2 млн долларов — МБРР; 1,8 млн долларов — ЕБРР и Северный инвестиционный банк (СИБ). На погашение внешнего госдолга в 2016 году направлено 892,4 млн долларов: 353,1 млн долларов — Евразийскому фонду стабилизации и развития; 300 млн долларов — правительству Российской Федерации; 184,2 млн долларов — банкам КНР; 51,4 млн долларов — МБРР; 3,6 млн долларов — США; 0,1 млн долларов — ЕБРР и СИБ. По данным Минфина, внутренний госдолг по состоянию на 1 января 2017 года составил 10,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,5 млрд рублей, или на 5%. За январь—декабрь 2016 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на 1 млрд 642,5 млн долларов США и 543,7 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на 1 млрд 502,6 млн долларов США и 599,5 млн рублей. По мнению ряда экономических экспертов, у белорусского правительства нет других источников погашения долгов, кроме внешних заимствований. В 2017 году необходимо направить на погашение государственного долга 5 млрд 232,2 млн рублей. Погашение госдолга в иностранной валюте составит 2 млрд 311 млн долларов США. При этом в 2017 году планируется привлечь 1 млрд 860 млн долларов США (4 млрд 83,4 млн рублей): за счет трех траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития — 700 млн долларов, выпуска еврооблигаций — 800 млн долларов, выпуска внутренних гособлигаций — 360 млн долларов. Напомним, за 2015 год государственный долг Беларуси вырос на 131,1 трлн рублей, или на 66,4%, и на 1 января 2016 года составил 328,6 трлн рублей. При этом внешний госдолг на 1 января 2016 года составил 12,4 млрд долларов США, уменьшившись с начала 2015 года на 133,9 млн долларов, или на 1,1%. Лимит внешнего госдолга Беларуси на 2016 год установлен в 17 млрд долларов — это предусмотрено законом о бюджете. Лимит внутреннего государственного долга на 2016 год установлен в 115 трлн рублей.
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внешний госдолг по состоянию на 1 января 2017 года составил 13,6 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 1 млрд 198,8 млн долларов, или на 9,6%. В январе—декабре...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Госдолг Беларуси за год увеличился на 12,5%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика