Государственный долг Беларуси на 1 января 2017 года составил 37 млрд деноминированных рублей и увеличился за год на 4,1 млрд рублей, или на 12,5%. Такие данные обнародовал Минфин Беларуси.

Внешний госдолг по состоянию на 1 января составил 13,6 млрд долларов, увеличившись с начала года на 1,199 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 9,6%.

По данным Минфина, за 2016 год были привлечены внешние государственные займы на сумму 1,935 млрд долларов.

В частности, 800 млн долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития, 552 млн — правительства и банков России, 446,9 млн — китайских банков, 134,2 млн — Всемирного банка, 1,8 млн — Европейского банка реконструкции и развития и Северного инвестбанка.

В текущем году Беларусь также погасила 892,4 млн долларов внешнего госдолга. Были выполнены обязательства перед Евразийским фондом (353,1 млн долларов), правительством РФ (300 млн), банками Китая (184,2 млн), Всемирным банком (51,4 млн), США (3,6 млн), ЕБРР и СИБ (0,1 млн).

Внутренний госдолг по состоянию на 1 января составил 10,2 млрд рублей, увеличившись за год на 0,5 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 5%.

За 2016 год размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1,643 млрд долларов и 543,7 млн рублей. Погашено валютных и рублевых бумаг для юридических и физлиц на сумму 1,503 млрд долларов и 599,5 млн рублей, следует из сообщения Минфина.

Как ранее сообщалось, расходы на обслуживание госдолга в 2017 году вырастут до 2,5 млрд рублей, в том числе обслуживание внешнего долга обойдется в 1,7 млрд рублей. В целом на погашение государственного долга в республиканском бюджете предусмотрено 5,2 млрд, в том числе внешнего госдолга — 2,3 млрд рублей, внутреннего — 2,9 млрд рублей.

Для этого планируется привлечь 1,9 млрд долларов, из них 700 млн долларов — средства кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Еще 360 млн долларов власти намерены получить за счет размещения валютных облигаций на внутреннем рынке и 800 млн долларов — от размещения евробондов.