Уроженец Беларуси Александр Кульбицкий назначен директором по закупкам российской компании «Уралкалий» и стал членом правления. Об этом говорится в сообщении компании.



Фото: из соцсети "Одноклассники"



Кульбицкий родился в 1974 году. В 1995 году окончил Гомельский кооперативный институт по специальности «экономика и управление в отраслях агропромышленного комплекса», в 2011 году — Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ.

В 1996 году начал работать на должности инженера-экономиста на литейно-механическом заводе «ЛМЗ Универсал» в Солигорске — крупнейшем производителе горно-шахтного и химического оборудования в Беларуси, где в период с 2009 по 2015 год занимал позицию первого заместителя генерального директора. С сентября 2015 по декабрь 2016 года работал замдиректора по маркетингу минской компании «Юрас Ойл».



Фото: из соцсети "Одноклассники"

«Юрал Ойл» — дилер торгового дома «Уралхим» в Беларуси, находится под контролем Дмитрия Лобяка. Он после покупки доли в «Уралкалии» у структур Михаила Прохорова с сентября 2016 года является членом совета директоров калийной компании.

Лобяк — однокурсник по Минскому суворовскому училищу Дмитрия Мазепина, ключевого акционера «Уралхима» и «Уралкалия».