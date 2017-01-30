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"Уралкалий" нашел директора по закупкам в Беларуси
31.01.2017 12:55 — Новости Экономики | Tut.by
Уроженец Беларуси Александр Кульбицкий назначен директором по закупкам российской компании «Уралкалий» и стал членом правления. Об этом говорится в сообщении компании.
В 1996 году начал работать на должности инженера-экономиста на литейно-механическом заводе «ЛМЗ Универсал» в Солигорске — крупнейшем производителе горно-шахтного и химического оборудования в Беларуси, где в период с 2009 по 2015 год занимал позицию первого заместителя генерального директора. С сентября 2015 по декабрь 2016 года работал замдиректора по маркетингу минской компании «Юрас Ойл».
«Юрал Ойл» — дилер торгового дома «Уралхим» в Беларуси, находится под контролем Дмитрия Лобяка. Он после
Лобяк — однокурсник по Минскому суворовскому училищу Дмитрия Мазепина, ключевого акционера «Уралхима» и «Уралкалия».
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Кульбицкий родился в 1974 году. В 1995 году окончил Гомельский кооперативный институт по специальности "экономика и управление в отраслях агропромышленного...
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