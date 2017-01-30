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Сэкономить на основных фондах. Правительство разрешило не начислять в 2017 году амортизацию

31.01.2017 14:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Правительство Беларуси предоставило организациям и индивидуальным предпринимателям право не начислять в 2017 году амортизацию по объектам основных средств. Как сообщила пресс-служба Совмина, решение закреплено постановлением Совета министров № 84 от 30 января.

Мера направлена на «создание условий для эффективной работы субъектов хозяйствования».

В соответствии с постановлением организации, за исключением банков, Банка развития и небанковских кредитно-финансовых организаций, а также индивидуальные предприниматели вправе принять решение о неначислении с 1 января по 31 декабря 2017 г. амортизации по всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных активов, используемым ими в предпринимательской деятельности, за исключением основных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных и транспортных услуг населению, субсидируемых за счет бюджетных средств.

При этом нормативные сроки службы и сроки полезного использования таких объектов продлеваются на срок, равный периоду, в котором не производилось начисление амортизации.

Организации, имущество которых находится в госсобственности, акции в уставных фондах которых принадлежат Республике Беларусь и административно-территориальным единицам, должны согласовать такое решение с республиканскими органами госуправления и иными госорганизациями.

Постановлением определен срок и механизм согласования госорганами принятых организациями решений о неначислении амортизации. В частности, согласование осуществляется в письменной форме в пятидневный срок со дня представления организациями экономического обоснования необходимости неначисления амортизации, подписанного их руководителями. В случае отказа в согласовании организациям направляется обоснование экономической нецелесообразности принятия решения о неначислении амортизации.​

 
 
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Мера направлена на "создание условий для эффективной работы субъектов хозяйствования".

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