Сергея Миллиана, 38-летнего уроженца Беларуси, влиятельные американские СМИ, такие как деловая газета Wall Street Journal и политический журнал Mother Jones, назвали одним из источников доклада о Дональде Трампе. Сергей Миллиан пообщался с TUT.BY и рассказал, как часто встречался с 45-м президентом США и почему редко бывает в Минске. Но на некоторые вопросы он предпочел не отвечать.



Фото из личного архива Сергея Миллиана

— Первый и самый ожидаемый вопрос: откуда у прессы могло родиться подозрение, что вы один из источников нашумевшего доклада о Дональде Трампе?

— Это идет от политических оппонентов. На президента Трампа никакого явного компромата нет, так его решили придумать. Компромат — это документы, записи, видеозаписи, которые показывали бы человека в невыгодном для него свете, и таких компрометирующих документов ни о Трампе, ни обо мне не существует и никогда нигде не предъявлялось. Существует только наглая, безобразная, откровенная ложь. Люди, падкие на легкие деньги, одурманенные ложью, могут стать частью пропаганды. В данном случае лживым является и сам факт наличия компромата на Трампа, и обвинения в этом отношении против меня — и то, и другое.

— Почему же именно ваше имя фигурирует в публикациях авторитетных американских изданий?

— Может быть, потому, что оно на слуху и довольно популярно в русско-американском деловом сообществе. За последние десять лет я много раз фигурировал в публикациях, появлялся на ведущих телеканалах. То есть кто-то мог использовать меня как человека относительно известного.



На этом снимке Сергей Миллиан рядом с известным политиком и американским сенатором Джоном Маккейном. 2014 год. Фото из личного архива Сергея Миллиана

— Имеет ли к этому отношение ваша деятельность в качестве президента Российско-Американской торгово-промышленной палаты?

— Думаю, что ухватились за само слово «ТПП», тем более, что в названии упоминается Россия, и решили использовать нашу организацию. Хотя, если вы внимательно посмотрите, кто с нами сотрудничает — это бизнесмены из многих стран: из Украины, Казахстана, Азербайджана, Беларуси… То есть правильнее было бы говорить «русскоязычная», мы заинтересованы работать и работаем со всеми русскоязычными на американском рынке. Мы представляем интересы наших членов, а ими может стать любая компания, любой руководитель, хоть из Африки, если он захочет работать в Америке или в России, Беларуси и других рынках. Нашими членами-спонсорами являются большей частью американские корпорации. Мы занимались проведением мероприятий международных форумов, симпозиумов, конференций, семинаров, благодаря чему давали возможность бизнесменам напрямую встречаться, обсуждать и заключать сделки. Мы создавали им возможности для общения.

— Какие отношения вас связывают с Дональдом Трампом и как часто вы встречаетесь?

— У меня нет близкой дружбы с Дональдом Трампом, как это ошибочно указали некоторые издания. Надо понимать, что все, что говорится про меня, включая совместные с Трампом проекты в области недвижимости, все это было очень давно, а средства массовой информации преподносят это так, будто это происходило вчера. Раньше я занимался продвижением в России и СНГ проектов по недвижимости и одного из проектов недвижимости, носящее имя Трампа. Это был 2007−2008 год, и в то время отношения России и США были значительно лучше. Многие российские инвесторы вкладывали средства в покупку недвижимости в Майами, Нью-Йорке, и тогда не было никаких проблем (например, одним из таких российских миллиардеров стал Дмитрий Рыболовлев, бывший фактический владелец «Уралкалия» и основной акционер футбольного клуба «Монако», который в 2008 году приобрел у Дональда Трампа особняк в Палм-Бич за 95 миллионов долларов. — прим. TUT.BY).

Повторюсь, много лет назад, я всего лишь представлял один из его многочисленных проектов во Флориде. Да, я виделся с ним, но моя встреча носила чисто деловой характер. Политические вопросы никто не затрагивал.

— Как вы относитесь к заявлениям, что «господин Миллиан — совместный продукт белорусско-российских спецслужб» и являетесь разведчиком, агентом российского ФСБ или белорусского КГБ? Могло ли такое предположение появиться из-за полученной вами специальности «военный переводчик» в Минском государственном лингвиcтическом университете?

— Обвинить можно любого бизнесмена, который приезжает в США по делам. Так можно уничтожить любой бизнес. Любому бизнесу можно навредить, если обеспечить определенным представителям СМИ финансовые вливания. В прессе начали писать, что такого рода палаты обычно являются шпионскими организациями, но если это так, то по сути любая торговая палата — мексиканская, канадская, китайская, немецкая, какая угодно — тоже работают как шпионские подразделения. Ну, это же путь в никуда! Такие организации, как наша, играют важную роль в качестве канала для инвестиций, торговых соглашений, получения информации о рынке. Люди нуждаются в таких организациях, без них очень трудно, особенно малому и среднему бизнесу. Крупные компании имеют достаточно средств, чтобы работать напрямую, без помощи таких объединений, как наше, а про малый и средний бизнес так нельзя сказать.

Хотя есть известное высказывание о том, что любая статья о вас, за исключением некролога, — это хорошая новость. То есть эта шумиха — неплохая реклама как минимум.

— Вы говорили о том, что собиратесь подать в суд на некоторые американские СМИ. Вы до сих пор настроены серьезно?

— Я сейчас в поиске талантливого адвоката, не обязательно известного (главное, чтобы он был первоклассным специалистом), для того чтобы подать в суд на Wall Street Journal, потому что они использовали клевету и ложные сведения. Интересно, кто им вообще предоставил почву для этой информации, порочащей меня и американского президента. Для меня важно, чтобы люди несли ответственность за подобные действия. То, что сейчас происходит, имеет под собой основную идею создать негативный образ лидера страны и может быть даже использовано с целью спровоцировать импичмент. Моя личность — не главная цель в этой кампании, я просто использован в грязной политической игре в роли пешки.

— Как считаете лично вы, могли бы российские спецслужбы шантажировать Трампа якобы имеющимся компроматом или такая ситуация выглядит нереальной?

— Я не владею информацией, какие они там имеют намерения в действительности. Это вам стоит узнать у ФСБ.

— Почему вы сменили фамилию?

— Мой отец вам уже об этом рассказывал . Но вообще, смена фамилии при получении американского гражданства — распространенная практика.



На конной прогулке неподалеку от Минска. 2014 год. Фото из личного архива Сергея Миллиана

— Как часто вы бываете в Минске?

— В Минск, к сожалению, не так часто, как хотелось бы, приезжаю. Если бы у меня был в Беларуси успешный бизнес, я бы с удовольствием прилетал чаще.

Сергей Миллиан также проигнорировал вопрос TUT.BY, общался ли он с американскими спецслужбами, в частности с ФБР, которые проводят расследование по «досье Трампа».

Кто такой Сергей Миллиан?

Сергей Миллиан (Сергей Кукуть) родился в городском поселке Шарковщина Витебской области в 1978 году. Окончил Минский государственный лингвистический университет, где учился на филологическом факультете и военной кафедре по специальностям филолог и военный переводчик. По окончании университета, поступил в Академию управления при президенте Республики Беларусь на факультет менеджмента по специальности юрист.

Завершив два курса обучения, получил грант на стажировку в США по международной образовательной программе, спонсируемой Marriott International, Inc. В итоге он получил гражданство США, сменил фамилию Кукуть на Миллиан, и живет в Америке последние 15 лет.

В 2005 был единогласно избран директором Российско-Американского фонда (Russian American Foundation). На сайте фонда указано , что это внепартийная организация, основанная в 1997 году, с целью привлечь внимание американского общества к русскому культурному наследию, а также пробудить взаимный интерес к американской культуре среди русскоговорящих общин мира. Также отмечается, что фонд содействует «лучшему взаимопониманию русскоговорящей общины и других общин страны, расширению культурных, социальных и экономических связей». По данным сервиса FindTheCompany, Российско-Американский фонд зарегистрирован в Атланте как «небольшой домашний бизнес» с годовым доходом чуть больше 50 тысяч долларов.

В 2006 году Миллиан стал президентом Российско-Американской торгово-промышленной палаты в США (Russian American Chamber of Commerce in the USA). Организация была основана в 2006 году в Атланте, штат Джорджия. На сайте ТПП указано, что это крупнейшая в США организация, которая помогает американским компаниям выйти на рынки России и стран СНГ. Ее годовой доход составляет чуть более 38 тысяч долларов, большая часть — это поступления от грантов.

В 2011 году назначен исполнительным вице-президентом в агентстве недвижимости Nest Seekers International. Фирма занимается продажей жилой и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке.

На своей странице в LinkedIn Миллиан отмечает, что он также является вице-президентом организации, которая называется «Всемирная китайская торговая федерация» (World Chinese Merchants Union Association).



Сергей Миллиан с Дональдом Трампом и Хорхе Пересом, миллиардером, застройщиком недвижимости в Майами и владельцем The Related Group. Фото: Facebook

Как он стал «одним из источников досье» на Трампа?

11 января 2017 года издание BuzzFeed опубликовало 35-страничное досье. В нем говорилось, что у российских спецслужб есть компромат на Трампа. В документе рассказывается, что в одной из поездок в Москву миллиардер жил в отеле «Ритц-Карлтон» и заказывал проституток. В номере, по словам источника, были установлены скрытые видеокамеры и прослушка. Выяснилось, что как минимум история с проститутками в отеле оказалось пранком . Позже стало известно, что автором доклада оказался бывший сотрудник британской разведки МИ-6 Кристофер Стил . В настоящее время он является соучредителем компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности. После публикации доклада он уехал в неизвестном направлении.

23 января главный редактор BuzzFeed в колонке для New York Times объяснил причины публикации этого досье. По его словам, оно долго циркулировало в кругах разведки, чиновников и СМИ, а единственные, кто о нем не знал, — это простые граждане США.

Сам Дональд Трамп назвал публикацию этого доклада «фальшивыми новостями». Позже телеканал CNN сообщил, что сотрудникам ФБР пока не удалось подтвердить «важные детали» из этого досье.

19 января 2017 года политический журнал Mother Jones опубликовал статью, в которой предлагал ФБР поговорить с американцем из Беларуси по имени Сергей Миллиан, который гордится тесными связями с Трампом и который «работает в конторе, являющейся, как подозревает ФБР, „крышей“ для российской разведки».

24 января газета The Wall Street Journal объявила , что информацию о компромате авторам «досье» передал некто Сергей Миллиан — американец белорусского происхождения. В газете Миллиана назвали «источником D или E», и отметили, что урожнец Беларуси не общался с авторами «досье» напрямую — информация попала к авторам через третьи руки.

По данным издания , по крайней мере один посредник передал суть высказываний Миллиана об отношениях Трампа с Россией бывшему сотруднику британских разведывательных служб, который является автором досье.

Среди предполагаемых заявлений главы торговой палаты присутствует якобы информация о том, что у российской стороны есть видео Трампа, при помощи которого президента США можно шантажировать.

При этом WSJ отмечает, что появление Миллиана в списке предполагаемых косвенных источников позволяет судить о беспорядочном характере сбора разведывательной информации и неопределенности фактов, лежащих в основе досье.