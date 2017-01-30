Минск, 31 января. Правительство предоставило организациям и индивидуальным предпринимателям право не начислять в текущем году амортизацию по объектам основных средств и нематериальным активам. Об этом сказано в постановлении Совмина от 30 января № 84 "О вопросах начисления амортизации основных средств и нематериальных активов в 2017 году", которое опубликовано на сайте правительства.

Организации, за исключением банков, ОАО "Банк развития Республики Беларусь" и небанковских кредитно-финансовых организаций, а также индивидуальные предприниматели вправе принять решение о неначислении с 1 января по 31 декабря 2017 года амортизации по всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных активов, используемым ими в предпринимательской деятельности, за исключением основных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных и транспортных услуг населению, субсидируемых за счет бюджета. При этом нормативные сроки службы и сроки полезного использования таких объектов продлеваются на срок, равный периоду, в котором не

производилось начисление амортизации.

Организации, целиком или частично находящиеся в госсобственности, должны согласовать такое решение с государственными органами. Постановлением определен срок и механизм согласования госорганами принятых организациями решений не начислять амортизацию. Согласование осуществляется в письменной форме в пятидневный срок со дня представления организациями экономического обоснования необходимости не начислять амортизацию, подписанного их руководителями.

Отметим, что подобные решения на уровне правительства принимались в 2015—2016 годах.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Организациям и ИП продлили на 2017 год право не начислять амортизацию по объектам основных средств Минск, 31 января. Правительство предоставило организациям и индивидуальным предпринимателям право не начислять в текущем году амортизацию по объектам основных...

Алексей Александров, БелаПАН.