Профицита белорусского бюджета хватает примерно на четверть необходимого обслужитвания и погашения долга, а три четверти долга надо рефинансировать, или перезанимать.

сообщает Министерство финансов. Государственный долг Республики Беларусь на 1 января 2017 года составил 37,0 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2016 года на 4,1 млрд рублей, или на 12,5%,Министерство финансов.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2017 года составил 13,6 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 1 198,8 млн долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 9,6%.

В январе-декабре 2016 года привлечены внешние государственные займы на сумму 1 934,9 млн долларов США, а погашение внешнего государственного долга с начала 2016 года составило 892,4 млн долларов США. привлечены внешние государственные займы на сумму 1 934,9 млн долларов США, а погашение внешнего государственного долга с начала 2016 года составило 892,4 млн долларов США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2017 года составил 10,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,5 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 5,0 %.

2015 года составил 12,6 млрд долларов, увеличившись с начала 2014 года на 139,34 млн долларов, или на 1,1%. Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 январясоставил 12,6 млрд долларов, увеличившись с начала 2014 года на 139,34 млн долларов, или на 1,1%.

составил 328,6 трлн рублей и увеличился по сравнению с началом 2015 года на 131,1 трлн рублей, или на 66,4%. Государственный долг Республики Беларусь на 1 января 2016 года328,6 трлн рублей и увеличился по сравнению с началом 2015 года на 131,1 трлн рублей, или на 66,4%.

"Не факт, что вопрос о дефолте встанет в ближайшие год-два"

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб отмечает, что для экономика важна не сумма госдолга как таковая, сколько способность государства обслуживать и погашать долги.

- Четкого показателя критичности госдолга нет. Здесь важна способность государства обслуживать госдолг. Госдолг не создает проблем, если экономика растет, а экономический рост создает необходимый профицит бюджета, достаточный для обслуживания и погашения госдолга. Экономика Беларуси падала два последние года и. скорее всего, будет падать и в 2017 году, профицита бюджета хватает примерно на четверть необходимого обслужитвания и погашения долга, а три четверти долга надо рефинансировать, или перезанимать. Ситуацию нельзя назвать критичной, пока удается государственный долг рефинансировать за счет внешних и внутренних займов. Ситуация, чтто называется, вполне рабочая.

Но в случае наступления шока из-за того, что по неким причинам денег на внешних рынках нельзя будет занять (например, власти не договорятся о кредите с МВФ, а последующие транши кредита Антикризисного фонда ЕАЭС будут заморожены), тогда внешний долг придется погашать за счет золотовалютных резервов. В такой ситуации ЗВР могут исчерпаться буквально за пару лет.

Критичен не сам размер долга и не его соотношение к ВВП, а способность или неспособность его рефинансировать.

- Какие проблемы может создать госдолг при отсутствии внешнего финансирования?

- Резкое уменьшение золотовалютных запасов влечет резкий рост девальвационных ожиданий и реальной девальвации. В результате опять вырастет рублевый эквивалент валютного долга, что ухудшит возможности его обслуживания.

- Дефолт на горизонте пока еще не маячит?

- Пока не появился, потому что с середины нулевых годов внешний долг удается рефинансировать. Пока у белорусские власти не сталкивались с ситуацией, когда одолжить деньги негде. И не факт, что вопрос о дефолте встанет ближайший год-два.