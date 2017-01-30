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Иосуб: ЗВР могут исчерпаться буквально за пару лет
31.01.2017 15:38 — Новости Экономики | БДГ
Профицита белорусского бюджета хватает примерно на четверть необходимого обслужитвания и погашения долга, а три четверти долга надо рефинансировать, или перезанимать.
Государственный долг Республики Беларусь на 1 января 2017 года составил 37,0 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2016 года на 4,1 млрд рублей, или на 12,5%,
Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2017 года составил 13,6 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 1 198,8 млн долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 9,6%.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2017 года составил 10,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,5 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 5,0 %.
Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 января
Государственный долг Республики Беларусь на 1 января 2016 года
"Не факт, что вопрос о дефолте встанет в ближайшие год-два"
Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб отмечает, что для экономика важна не сумма госдолга как таковая, сколько способность государства обслуживать и погашать долги.
- Четкого показателя критичности госдолга нет. Здесь важна способность государства обслуживать госдолг. Госдолг не создает проблем, если экономика растет, а экономический рост создает необходимый профицит бюджета, достаточный для обслуживания и погашения госдолга. Экономика Беларуси падала два последние года и. скорее всего, будет падать и в 2017 году, профицита бюджета хватает примерно на четверть необходимого обслужитвания и погашения долга, а три четверти долга надо рефинансировать, или перезанимать. Ситуацию нельзя назвать критичной, пока удается государственный долг рефинансировать за счет внешних и внутренних займов. Ситуация, чтто называется, вполне рабочая.
Но в случае наступления шока из-за того, что по неким причинам денег на внешних рынках нельзя будет занять (например, власти не договорятся о кредите с МВФ, а последующие транши кредита Антикризисного фонда ЕАЭС будут заморожены), тогда внешний долг придется погашать за счет золотовалютных резервов. В такой ситуации ЗВР могут исчерпаться буквально за пару лет.
Критичен не сам размер долга и не его соотношение к ВВП, а способность или неспособность его рефинансировать.
- Какие проблемы может создать госдолг при отсутствии внешнего финансирования?
- Резкое уменьшение золотовалютных запасов влечет резкий рост девальвационных ожиданий и реальной девальвации. В результате опять вырастет рублевый эквивалент валютного долга, что ухудшит возможности его обслуживания.
- Дефолт на горизонте пока еще не маячит?
- Пока не появился, потому что с середины нулевых годов внешний долг удается рефинансировать. Пока у белорусские власти не сталкивались с ситуацией, когда одолжить деньги негде. И не факт, что вопрос о дефолте встанет ближайший год-два.
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Профицита белорусского бюджета хватает примерно на четверть необходимого обслужитвания и погашения долга, а три четверти долга надо рефинансировать, или...
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