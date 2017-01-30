Сегодня началась транспортировка дизельного топлива по первой части магистрального нефтепродуктопровода Новополоцк-Фаниполь. Как сообщил корреспонденту БЕЛТА директор ОАО «Полоцктранснефть Дружба» Василий Дроботов, топливо с ОАО «Нафтан» поступило на один из складов хранения РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт».

«В конце декабря окончено строительство первой части магистрального нефтепродуктопровода, который в перспективе свяжет Новополоцк и Фаниполь. Сегодня по возведенному участку начата транспортировка дизельного топлива с нефтеперерабатывающего завода ОАО «Нафтан» до склада хранения РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт», расположенного в агрогородке Крулевщизна Докшицкого района Витебской области. За день планируется прокачать 600 т топлива. В дальнейшем доставка будет осуществляться в соответствии с заявками «Белоруснефти», — сказал Василий Дроботов. Он добавил, что введение второй части нефтепродуктопровода также намечено на 2017 год.

Реализация проекта по строительству первого белорусского нефтепродуктопровода была начата в 2015 году (заключен договор). Его цель — организация транспортировки нефтепродуктов ОАО «Нафтан» в Минскую область до склада хранения предприятия РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» в Фаниполе. Таким образом, новополоцкое предприятие сможет поставлять дизельное топливо и бензин на объекты нефтепродуктоообеспечения минского региона напрямую. Сейчас доставка осуществляется преимущественно железнодорожным, а также автомобильным транспортом. В результате запуска нефтепродуктопровода, который рассчитан на прокачку 1,45 млн т топлива в год, ожидается снижение затрат на транспортировку топлива.