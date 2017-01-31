Рост цен на коммунальные услуги станет главным катализатором инфляции в Беларуси, выход Беларуси из рецессии зависит от отношений с Россией, считают аналитики двух российских банков. Белорусские экономисты напоминают, что сегодня наша страна загоняет себя в долговую яму.

ЖКХ как основная причина инфляции в Беларуси

Ключевым достижением прошедшего года стало значительное снижение инфляции, которая в странах ЕАБР на конец 2016 года достигла исторического минимума в 5,8% по сравнению с 12,8% годом ранее. При этом курс на снижение инфляции к новым историческим минимумам вероятнее всего продолжится в 2017 году, сказано в ежеквартальном макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Аналитики банка считают, что главным драйвером роста цен в 2017 году в Беларуси станет планируемое правительством дальнейшее повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и сохраняющиеся повышенные инфляционные ожидания.

В то же время, говорится в ежеквартальном макроэкономическом обзоре ЕАБР, 2016 год показал, что проведение сбалансированной денежно-кредитной политики в отсутствие внешних шоков способно нейтрализовать всплески инфляции.

В 2017 году ЕАБР ожидает инфляцию в Беларуси на уровне 9,3%, в 2018 году она снизится до 7%, в 2019 году составит 6%, сообщает «Спутник».

Среди положительных факторов для Беларуси в банке называют стабилизацию курса российского рубля на фоне постепенного восстановления цен на нефть.

«Среди сдерживающих внешних факторов остается отсутствие договоренности с Россией об объемах поставок сырой нефти в 2017 году. Под влиянием данных факторов в 2017 году ожидается сохранение отрицательных темпов прироста экономики на уровне 0,5%», — заявили в ЕАРБ.

Там ожидают, что к 2018 году темп прироста ВВП повысится до 1% в 2018 году, а номинальный курс рубля укрепится к доллару, хотя в целом, в дальнейшем «ожидается постепенное ослабление белорусского рубля при общей тенденции к ослаблению валют развивающихся рынков».

Все зависит от переговоров с Россией

В нынешнем году рост розничного товарооборота в Беларуси маловероятен, а ситуация в белорусской промышленности зависит от исхода затянувшихся переговоров с Россией по нефтегазовым вопросам, считают авторы макроэкономического обзора «Сбербанка».

По их мнению, официальная статистика в прошлом году не показала неожиданностей, тренды прошлого года могут продолжиться и в 2017-м. Аналитики указывают на снижение розничной торговли (на 4,1% в 2016 году после падения на 1,3% в 2015 году) и считают, что спрос расти не будет «из-за падения реальных заработных плат».

Сокращение промышленного производства Беларуси в 2016 году, считают они, также стало закономерным результатом.

«На возможности роста сильно повлиял конфликт с Москвой, из-за которого Россия резко снизила объемы поставляемой в Беларусь нефти. В итоге вторая по величине отрасль белорусской промышленности — производство кокса и продуктов нефтепереработки — сократилась в 2016 году на 16,8%», — цитируют обзор Naviny.by.

Ситуация в белорусской промышленности, полагают эксперты, также будет зависеть от ситуации в развитии белорусско-российских отношений.

«Мы ожидаем, что 2017 год окажется для промышленности Беларуси годом выхода из двухлетней рецессии. Однако многое будет зависеть от желания и способности белорусских властей урегулировать нефтегазовый конфликт с Москвой», — заключили в российском «Сбербанке».

13,6 млрд внешнего госдолга

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 января составил $13,6 млрд, увеличившись с начала года на $1,199 млрд, или на 9,6% (с учетом курсовых разниц), сообщили в Министерстве финансов.

За прошлый год в белорусскую экономику были привлечены внешние государственные займы на сумму $1,94 млрд, в том числе $800 млн — Евразийского фонда стабилизации и развития, $552 млн — правительства и банков Российской Федерации, $446,9 млн — банков КНР, $134,2 млн — МБРР, $1,8 млн — ЕБРР и СИБ.

За прошлый год Беларусь выплатила $892,4 млн госдолга, из которых, в частности, $353,1 млн — Евразийскому фонду стабилизации и развития, $300 млн — правительству Российской Федерации, $184,2 млн — банкам КНР, передает БелТА.

В целом госдолг Беларуси на 1 января составил 37 млрд рублей и вырос по сравнению с началом 2016 года на 4,1 млрд рублей, или на 12,5%. Из них внутренний государственный долг был 10,2 млрд рублей, продемонстрировав рост за год 0,5 млрд рублей (с учетом разницы курсов), или на 5%.

Есть сценарии, когда ВВП упадет на 4%

«Мы с коллегами делали консенсус-прогноз, который вывел нас на мягкую рецессию», — прокомментировал на Primus прогноз ЕАБР по развитию Беларуси экономист Ярослав Романчук. По его словам, в итоге получилось, что «ВВП будет -1,3%» (он сам прогнозировал падение на 1,6%, а некоторые его коллеги говорили о рост на 1,9%).

Сегодня, отметил эксперт, важно ответить на вопрос: не будет ли крайних сценариев: +4% и -4% и меньше. «Я не знают вариантов, которые бы позволили белорусской экономике вырасти на 4, — сказал Романчук. — Разве что на нас обрушится метеоритный дождь из золота и платины».

В свою очередь, сценарий с серьезным падением эксперт видит в случае, если мы не решим вопрос с долгом за газ , « Кремль закусит удила », не будет прорывов по калию, российский госсзаказ будет более активно блокировать белорусские товары , а ЕАБР не даст дополнительные деньги на пополнение золотовалютных резевов, не даст денег МВФ, «Беларусбанк» не продадим, будет стагнация потребительского рынка, не будет инвестиций.

«Может случиться сценарий, когда -4 будет реальными», — сказал эксперт.

По его мнению, на какое-то время Беларуси может помочь миллитаризация экономики, размещение здесь военной базы и включение в российский ВПК.

Романчук считает, что падение белорусской экономики происходит куда более заметными темпами.

Беларусь закапывает себя в долговую яму

«Долговой кризис, который постепенно подбирается к Беларуси, является одним из серьезных рисков для нашей страны, особенно на фоне того, что белорусский ВВП сокращается второй год подряд. Скорее всего, и в этом году мы тоже увидим сокращение», — прокомментировал рост госдолга экономист Антон Болточко.

При сокращении валового продукта не только в белорусских рублях, а особенно в долларах, по его словам, «мы видим, что относительные показатели экономической безопасности страны, в которые входит и соотношение внешнего долга к ВВП, ухудшаются».

«Если не будут предприниматься действия, чтобы этот риск минимизировать, в итоге мы можем придти к той ситуации, когда долг может превысить планку в 60-70% ВВП, когда его обслуживать будет практически невозможно или очень тяжело для развития», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что несколько лет назад Александр Лукашенко собирался отказаться от внешних заимствований, но этого не произошло, поскольку «не было средств, чтобы поддерживать существующую модель, особенно на фоне изменений с партнерами по поставкам энергоресурсов».

«В итоге это приводит к тому, что мы еще больше закапываем себя в долговую яму», — сказал Болточко.

Эксперт добавил, что «решить проблему быстро с долгами очень тяжело, но если проблема не решается нужно что-то менять в экономической модели». По его словам, по итогам 2016 года, Беларусь больше заняла, чем отдала.

Он напомнил, что у Беларуси нет диверсификации внешнего долга. «Внешний долг — это серьезная угроза экономической безопасности страны. Мы находимся в зависимости от кредиторов, когда весь долговой портфель принадлежит одному кредитору, ты в какой-то мере находишься в его власти», — заявил Антон Болточко.