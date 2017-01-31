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Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за 2016 год превысило 4 млрд долларов США
31.01.2017 20:15 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 31 января. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Беларуси за 2016 год составило 4 млрд 154,2 млн долларов США, сообщил Национальный статистический комитет.
В 2015 году сальдо тоже было отрицательным — 3 млрд 631,1 млн долларов. Таким образом, разница между экспортом и импортом возросла на 523,1 млн долларов (за декабрь — на 677 млн).
Внешнеторговый оборот страны за 2016 год составил 50 млрд 985,2 млн долларов, к уровню 2015 года он снизился на 10,5% в текущих ценах. Экспорт товаров составил 23 млрд 415,5 млн долларов, сократившись на 12,2%, импорт — 27 млрд 569,7 млн (на 9% меньше).
Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС за 2016 год составил 26 млрд 618,7 млн долларов, что на 5,6% меньше, чем за 2015 год; экспорт товаров — 11 млрд 253,2 млн (на 2,2% больше), импорт — 15 млрд 365,5 млн (на 10,7% меньше). В торговле со странами ЕАЭС сальдо было отрицательным и составило 4 млрд 112,3 млн. В минувшем году оно было на 2 млрд 85,2 млн долларов меньше, чем в 2015-м.
Товарооборот с Россией, по данным Белстата, за прошлый год составил 26 млрд 114,2 млн долларов, снижение к уровню 2015 года — 5,2%. Экспорт товаров составил 10 млрд 818,8 млн долларов и увеличился на 4%, импорт — 15 млрд 295,4 млн (минус 10,8%). Отрицательное сальдо в торговле с Россией составило 4 млрд 476,6 млн долларов, в 2015 году — минус 6 млрд 744,8 млн.
Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза за 2016 год составил 11 млрд 175,7 млн долларов, снизившись к уровню 2015 года на 22,3%. Экспорт товаров сложился в размере 5 млрд 671,7 млн долларов, сократившись на 33,7%, импорт — 5 млрд 504 млн (на 5,6% меньше). Сальдо в торговле со странами ЕС было положительным и составило 167,7 млн долларов (в 2015 году было 2 млрд 715,5 млн).
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 31 января. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Беларуси за 2016 год составило 4 млрд 154,2 млн долларов США, сообщил Национальный статистический...
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