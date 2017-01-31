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Лукашенко утвердил госпрограмму инновационного развития Беларуси до 2020 года

31.01.2017 20:11 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 31 января. Александр Лукашенко указом от 31 января утвердил государственную программу инновационного развития Беларуси до 2020 года, сообщила пресс-служба президента.

Программа включает 75 проектов по созданию новых производств, которые будут способствовать инновационному развитию в области машиностроения, электроники, строительства, нефтехимии, медицины и фармации, энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Новые производства, как планируется, обеспечат работой 9 тыс. человек.

Ожидается, что выполнение предусмотренных программой проектов позволит сформировать и развить высокотехнологические секторы экономики, а также улучшит положение страны на рынке наукоемкой продукции. Власти рассчитывают повысить конкурентоспособность традиционных секторов экономики за счет их инновационного развития и внедрения новых технологий, сформировать собственный рынок научно-технической продукции и благоприятную среду для инновационной деятельности.

Документ предусматривает возможность ежегодно пополнять программу новыми проектами, но только после согласования с Лукашенко.

Таким образом, программа рассчитана на то, чтобы экономика развивалась за счет секторов пятого и шестого технологического уклада.

Пятый технологический уклад начал формироваться в 1970-х годах и достиг своего пика в 2010 году. Он опирается на исследования, разработки и достижения в области микроэлектроники, информатики, биотехнологий, генной инженерии, новых видов энергии, материалов, освоения космоса, спутниковой связи.

Шестой технологический уклад начал формироваться в 2010 году и, как ожидается, начнет широко распространяться с 2018-го. Ключевыми технологиями этого уклада в первую очередь называют нанотехнологии — в области электроники, химии, биотехнологий, фотоники, новых материалов. На этом этапе научно-технического развития человечества должен произойти частичный синтез нано-, био-, информационных и когнитивных технологий, на производство будет тратиться меньше энергии и материалов. Стремительный прогресс в рамках шестого уклада, как ожидается, начнет замедляться в 2040 году.
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 января. Александр Лукашенко указом от 31 января утвердил государственную программу инновационного развития Беларуси до 2020 года, сообщила пресс-служба...

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