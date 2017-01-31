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Республиканский бюджет в 2016 году исполнен с профицитом 0,98 млрд рублей, или 1% к ВВП
31.01.2017 18:37 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 31 января. По предварительным данным, за январь—декабрь 2016 года республиканский бюджет исполнен с профицитом 0,98 млрд рублей, или 1% к ВВП, сообщает Министерство финансов.
Профицит бюджета сектора государственного управления сложился в 1,4 млрд рублей, или 1,5% к ВВП. Бюджет сектора госуправления включает республиканский и местные бюджеты, а также государственные внебюджетные фонды — соцзащиты населения, универсального обслуживания Минсвязи, гражданской авиации и департамента исполнения наказаний (ДИН).
Доходы бюджета сектора государственного управления за 2016 год сложились в 38,8 млрд рублей, или 100,4% уточненного годового плана.
Доходы республиканского бюджета составили 17,7 млрд рублей, или 100,5% уточненного годового плана.
В 2016 году поступления НДС составили 8,2 млрд рублей, или 99,1% (здесь и далее — уточненного годового плана). Налога на прибыль поступило 2,3 млрд рублей (102,9%), акцизов — 2,2 млрд (101,7%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,4 млрд рублей (101,5%). Поступления в ФСЗН составили 11,7 млрд рублей (99,2%), фонд универсального обслуживания — 33,6 млн (108,4%), фонд гражданской авиации — 21,3 млн (112,1%), фонд ДИН — 1,16 млн (116%).
На 1 января 2017 года задолженность по налогам и сборам составила 131,6 млн рублей.
Расходы бюджета сектора государственного управления за 2016 год составили 37,4 млрд рублей (97,9%).
Расходы республиканского бюджета составили 16,8 млрд рублей (96,4%).
На общегосударственную деятельность направлено 6,9 млрд рублей (94,2%), на финансирование национальной экономики — 4,3 млрд (96,3%), социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации, ФСЗН) — 23,4 млрд (98,8%). Расходы фонда универсального обслуживания профинансированы на 40,8 млн рублей (88,3%), фонда гражданской авиации — на 28,4 млн (100%), фонда ДИН — на 0,91 млн (91%).
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 31 января. По предварительным данным, за январь—декабрь 2016 года республиканский бюджет исполнен с профицитом 0,98 млрд рублей, или 1% к ВВП, сообщает...
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