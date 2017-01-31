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"Яндекс.Деньги": Расходы белорусов в интернете увеличились в 2016 году более чем на 25%

31.01.2017 18:23 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 31 января. Расходы белорусских пользователей на покупки в интернете увеличились в 2016 году более чем на 25% по сравнению с предыдущим годом, а число платежей — на 10%. К таким выводам пришли аналитики сервиса "Яндекс.Деньги", изучив платежи пользователей через "Яндекс.Кассу". Это универсальное платежное решение, к которому подключено свыше 75 тыс. онлайн-площадок по всему миру.

Как сообщила БелаПАН пресс-служба "Яндекс.Денег", средний чек жителей Беларуси вырос почти на 15% до 18,8 белорусского рубля (здесь и дальше — по курсу Центробанка РФ на 31 января 2017 года). За 12 месяцев каждый пользователь оплатил в среднем восемь покупок в сети на общую сумму 144,1 рубля — это на 20% больше, чем в 2015 году.

Самые крупные средние чеки были у пользователей из Минска, Витебска и Гродно: 58,3, 54,9 и 48,9 рубля соответственно. Более всего средний платеж вырос у жителей Гомеля — с 22,7 до 41,3 рубля.

В 2016 году самыми популярными в Беларуси категориями платежей были онлайн-игры, заказы в интернет-магазинах, сотовая связь, платные опции в соцсетях, телефония и интернет.

По сравнению с 2015 годом число платежей за покупки в интернет-магазинах выросло в 4,7 раза, а за онлайн-игры — в 1,3 раза. Количество платежей за опции в соцсетях, наоборот, снизилось примерно на 20%, как и за услуги сотовой связи — на 15%.

Как отмечает пресс-служба сервиса, белорусские пользователи все чаще жертвуют деньги на благотворительность: за прошлый год число таких переводов увеличилось в 3,5 раза.

В интернет-магазинах покупатели чаще всего заказывали одежду, обувь, аксессуары, косметику и парфюмерию, детские товары, книги, товары для дома и хобби.

В среднем за раз пользователи стали больше платить в интернете за билеты на самолеты, товары в китайских интернет-магазинах и опции в социальных сетях. По сравнению с 2015 годом средний чек за авиабилеты вырос почти на 40% — до 420,9 рубля. Средняя сумма покупки на китайских онлайн-площадках увеличилась примерно на 10% до 19 рублей, а средний платеж в соцсетях — почти на 50% до 13,7 рубля.

В интернет-магазинах самые высокие средние чеки были за автомобильные аксессуары (179,2 рубля) и строительные материалы (135,6). Далее идут косметика и парфюмерия, бижутерия, бытовая техника: 89,5, 86,1 и 73,5 рубля соответственно.

А вот на одежде и аксессуарах, как и на товарах для детей, пользователи из Беларуси стали экономить. В первой категории средний чек снизился примерно на 10% до 19,3 рубля, во второй — почти на 50% до 59,6.

В исследовании учитывались платежи жителей Беларуси через "Яндекс.Кассу" за 2016 и 2015 годы. Этот сервис помогает оплачивать онлайн-покупки всеми популярными способами: например из электронных кошельков, с банковских карт, а также наличными в пунктах приема платежей ЕРИП — это свыше 14 тысяч банкоматов, инфокиосков и терминалов по всей Беларуси.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Минск, 31 января. Расходы белорусских пользователей на покупки в интернете увеличились в 2016 году более чем на 25% по сравнению с предыдущим годом, а число платежей...

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