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Лучшие разработки предприятий Госкомвоенпрома отмечены премией в области науки и техники за 2016 год
31.01.2017 18:01 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 31 января. Лучшие разработки авторских коллективов и организаций, входящих в систему Государственного военно-промышленного комитета Беларуси, внедренные в производство, приняли участие в конкурсе на присуждение премии комитета в области науки и техники за 2016 год.
Как сообщил БелаПАН представитель Госкомвоепрома Владимир Лавренюк, в частности работа авторского коллектива ОАО "Агат — системы управления" — управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" признана победителем в номинации "Лучшая разработка в интересах обеспечения потребностей обороны в вооружении, военной и специальной технике".
Предметом разработки явился автоматизированный командный пункт полка радиоэлектронной борьбы. В результате создания изделия, информационно интегрированного с АСУ ВВС и войск ПВО, повышена эффективность сбора информации о воздушной и радиоэлектронной обстановке на вышестоящем командном пункте. Кроме того, обеспечено существенное повышение эффективности управления подчиненными подразделениями на основе анализа поступающей информации о воздушной и радиоэлектронной обстановке от сопрягаемых объектов, а также автоматизированного решения расчетных задач.
Авторский коллектив ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" признан победителем в номинации "Лучший проект по разработке прогрессивных технологических процессов, ресурсосберегающих технологий, оборудования и техники" за разработку технологии нанесения качественного хромового покрытия на детали из титановых сплавов. Опытные работы производились на дефектных деталях авиатехники различного назначения из титановых сплавов, а исследования образцов — на оборудовании в Институте порошковой металлургии (Минск).
Коллектив авторов ОАО "Агат — системы управления" победил в номинации "Лучшая разработка в интересах экспортных поставок". Предметом разработки стал прибор обнаружения целей и фильтрации отражений от местных предметов. Прибор ТД025 представляет собой средство вычислительной техники, которое обеспечивает обнаружение целей на фоне шумов и помех от местных предметов и метеобразований, обработку радиолокационной информации РЛС с аналоговым выходом и информационное сопряжение РЛС с АСУ по цифровым каналам.
Еще одна работа авторского коллектива предприятия стала лауреатом премии Госкомвоенпрома в номинации "Лучшая разработка в интересах народного хозяйства". Создана система защищенного глобального мониторинга карьерной техники на местах эксплуатации (СГМКТ). Она обеспечивает автоматизацию рабочих процессов и позволяет осуществлять сбор, регистрацию, обработку и визуализацию контрольной и диагностической информации, получаемой от оборудования, установленного на карьерный самосвал "БелАЗ", с применением современных технологий позиционирования на основе сигналов СНС GPS/ГЛОНАСС и беспроводных сигналов связи.
Система прошла предварительные и приемочные испытания на РУПП "Гранит". Самосвалы "БелАЗ-7555В", оснащенные бортовыми модулями мониторинга, входящими в СГМКТ, успешно прошли по 60 тыс. км. Кроме того, с прошлого года в карьере горнорудного общества "САТОСА" (Ангола) начата эксплуатация 130-тонных карьерных самосвалов "БелАЗ-75139", оборудованных СГМКТ.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Лучшие разработки предприятий Госкомвоенпрома отмечены премией в области науки и техники за 2016 год
Минск, 31 января. Лучшие разработки авторских коллективов и организаций, входящих в систему Государственного военно-промышленного комитета Беларуси, внедренные в...
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