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Имущество птицефабрики "Медновская" повторно выставлено на продажу

01.02.2017 06:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Имущество птицефабрики «Медновская» повторно выставлено на продажу. Такая информация содержится в объявлениях об открытии конкурсного производства по делам о банкротстве, которые размещены на сайте Верховного суда.

Повторные торги в форме конкурса пройдут 15 февраля в помещении экономического суда Брестской области. Начальная стоимость продажи предприятия как имущественного комплекса — более 12 миллионов рублей без НДС.

Шаг торгов — 5% от начальной цены. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену, все условия конкурсного предложения которого соответствуют условиям конкурса или содержат лучшие условия по сравнению с другими участниками. Если конкурс признан несостоявшимся из-за того, что заявление подано только одним участником либо для участия в нем явился только один участник, и его предложения соответствуют условиям конкурса, продажа объекта этому лицу производится на предложенных условиях.

В перечень компаний, имущество которых также выставлено на торги, вошли частные предприятия «АвтоРентСервис» и «ВилияСтрой», ОАО «Кобринский Химик», ООО «Профмодуль-торг», ООО «Профмодуль-Фасад», ИООО «КАССА», ОАО «БрандкоВИН», ООО «Строительная компания «СУ-101», ОАО «Лунинецлес», ЗАО «Гомельский стеклотарный завод» и др.

 
 
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Начальная стоимость продажи предприятия как имущественного комплекса - более 12 миллионов рублей без НДС.

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