В Беларуси с 1 февраля 2017 года произойдет целый ряд изменений: они коснутся как жизни рядовых граждан, так и делового сообщества. Изменения были анонсированы еще в январе, но нормативные акты, которые анализирует Sputnik, вступают в силу только с 1 февраля.



© Sputnik / Роман Шантар. Разворот к рублю еще круче: новые инициативы по дедолларизации

Вырастут минимальные пенсии

С 1 февраля 2017 года в Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума (БПМ) — он составит 180 рублей и 10 копеек. Такая величина будет действовать до 30 апреля этого года. По сравнению с БПМ, который действовал с 1 ноября 2016 года по 31 января 2017 года, новый БПМ вырос на 3,2%.

БПМ в Беларуси применяется для расчета минимальных и социальных пенсий и различных пособий и иных трансфертов населению.

Таким образом, с 1 февраля вырастут минимальные и социальные пенсии — пропорционально росту БПМ.

Детские пособия и декретные станут больше

С 1 февраля произойдет увеличение и размеров детских пособий — но не на 3,2%, а всего лишь на 2,6%. Это объясняется тем, что БПМ на период с ноября прошлого года по январь текущего снизился на 0,6% по сравнению с действовавшим с августа по октябрь 2016 года.

Теперь, по данным Минтруда, единовременное пособие при рождении первого ребенка составит 1801 рубль, при рождении второго и последующих детей — 2521,4 рубля, женщины, вставшие на учет по беременности до 12-недельного ее срока, будут получать в месяц 180,1 рубля.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, на ребенка-инвалида в феврале-апреле составит 126,07 рубля, на других детей в семье — 90,05 рубля.

Увеличиваются и пособия на детей-инвалидов — они составят 180,1 рубля, на детей, инфицированных ВИЧ — 126,07 рубля.

Также возрастут с 1 февраля пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Эти пособия дифференцируется в зависимости от количества детей в семье: на первого ребенка — 35% среднемесячной заработной платы работников республики, на второго и последующих детей — 40%; на ребенка-инвалида — 45% среднемесячной заработной платы независимо от очередности рождения этого ребенка в семье.

Для расчета размера данного вида пособия с 1 февраля по 30 апреля 2017 года применяется показатель среднемесячной заработной платы за четвертый квартал 2016 года в размере 746,80 рубля.

Валютные вклады станут менее выгодными

С 1 февраля 2017 года вступает в силу постановление правления Нацбанка, изменяющее нормативы отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов: от привлеченных средств в национальной валюте снижаются с 7,5% до 4%; от привлеченных средств в валюте увеличиваются с 7,5% до 11%.

Кроме того, с 1 июля 2017 года изменяются подходы к классификации и формированию специальных резервов на покрытие возможных убытков по валютным кредитам, которые не обеспечены валютными поступлениями для своевременного и полного погашения задолженности кредитополучателем.

Эти нормы приведут к тому, что для банков привлечение валютных вкладов от населения станет менее выгодным: банки будут предлагать по рублевым депозитам гораздо более привлекательные условия.

На конец января в большинстве белорусских банков заявляли, что новые депозитные продукты с учетом этих требований регулятора уже сформированы, но анонсировать их не торопились.

Dial-up больше не будет

С 1 февраля 2017 года белорусский госоператор услуг электросвязи "Белтелеком" отключает услугу dial-up — коммутируемого доступа в интернет.

Эта услуга предоставляется посредством подключения к сети через телефонную линию. Скорость такого интернет-соединения крайне низкая, на сегодняшний день в Беларуси ею почти никто не пользуется.

В данной связи "Белтелеком" принял решение отказаться от данной технологии и предложил абонентам перейти на другие действующие, более современные варианты. Кроме того, "Белтелеком" больше не будет оказывать пользователям услугу по доступу в сеть с помощью предоплаченных интернет-карт.

Подорожают сигареты

С 1 февраля белорусские производители и импортеры табачных изделий повышают цены на некоторые виды сигарет.

Так, подорожание коснется продукции ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман": некоторые виды сигарет Pall Mall вырастут в цене на 5 или 6 копеек. На 6 копеек подорожают некоторые виды сигарет Cooper и Velvet, на 5 копеек — отдельные виды сигарет Kent, Vogue и Rothmans, при этом Rothmans Nano Blue подорожает на 6 копеек. На такую же сумму вырастут в цене и отдельные виды сигарет Oscar.

Также подорожает и продукция ООО "Табак-Инвест". Цена на некоторые виды сигарет Mevius и Winston вырастет на 5 копеек. На такую же сумму станут дороже некоторые виды сигарет Glamour.

Повысятся цены и на импортные сигареты. Так, некоторые виды сигареты Richmond и Rothmans станут дороже на 5 копеек, а отдельные виды Aroma Rich — на 10 копеек.

Новые тарифы на транзит нефти

С 1 февраля 2017 года вступает в силу постановление МАРТ о повышении тарифов на транспортировку российской нефти по территории республики.

Тарифы на транспортировку нефти до ОАО "Нафтан" повышаются на 11,76%, по остальным направлениям — на 7,7%.

Ранее МАРТ пояснял, что Беларуси и РФ удалось согласовать только тарифы на транспорт нефти до Новополоцкого НПЗ. Остальные тарифы Беларусь установила без согласования с РФ, пользуясь своим правом в соответствии с положениями межправсоглашения с РФ.

Новые тарифы будут действовать с 1 февраля и до конца 2017 года.

Экспорт лесоматериалов — по лицензиям

С 1 февраля 2017 года вводится лицензирование экспорта отдельных видов лесоматериалов за пределы ЕАЭС.

Согласно постановлению Совмина, экспортерам отдельных видов лесоматериалов необходимо получать генеральную или разовую лицензию, выдаваемую в МАРТ по согласованию с Минлесхозом.

Новый размер удержаний для работодателей

С 1 февраля в Беларуси изменится обязательный размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты, который равен 1,5 БПМ для трудоспособного населения. При расчете средств на погашение задолженности по зарплате нанимателям нужно будет бронировать на одного работника 297 рублей 95 копеек.