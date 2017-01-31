Инвестиционный фонд Larnabel Enterprises, основанный семьей Гуцериевых, и инвестиционная компания VP Capital, основанная Виктором Прокопеней, в четверг объявили об инвестициях в Astro Digital — компанию, осуществляющую разработку и запуск собственных спутников для космической съемки земной поверхности. Об этом говорится в пресс-релизе компаний.



Фото: astrodigital

Astro Digital разработала программное обеспечение, которое значительно упрощает процесс съемки, обработки и поиска изображений поверхности Земли. В 2017 году компания планирует вывести на околоземную орбиту 9 спутников, что позволит существенно расширить зону покрытия и увеличить частоту мультиспектральной космической съемки.

Семь спутников будет запущено с космодрома Байконур (Казахстан), один — с космодрома Ванденберг (США), еще один — с космодрома имени Сатиша Дхавана в Индии. В результате возможно будет отслеживать ежедневные изменения на большей части поверхности нашей планеты. Полученная информация может применяться в сельском и лесном хозяйстве, градостроительной деятельности, бизнес-анализе, для предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Сумма инвестиций не раскрывается.

«Astro Digital — уникальная и инновационная команда. Их технология мониторинга земной поверхности в режиме реального времени впечатляет, — отметил Прокопеня. — Компании в различных областях нуждаются в информации для принятия решений. Используя данные Astro Digital и алгоритмы, основанные на искусственном интеллекте, специалисты и организации получат эффективный инструмент для управления природными, городскими и промышленными территориями. Мы рады предоставить финансирование Astro Digital для дальнейшего развития и усиления позиций этой компании на рынке».

Крис Бидди, руководитель и сооснователь Astro Digital, в свою очередь заметил: «Мы уверены, что быстрый доступ к самым актуальным и качественным изображениям земной поверхности принесет большую пользу многим людям и структурам: от фермеров до спасательных служб и градостроительных организаций. Полученные инвестиции позволят вывести наш бизнес на новый уровень. Наши клиенты получат самый качественный и инновационный продукт».

Инвестиционный фонд Larnabel Enterprises, основанный семьей российского миллиардера Михаила Гуцериева, и инвесткомпания VP Capital, созданная белорусским бизнесменом Виктором Прокопеней, объявили о начале реализации совместных проектов в ряде стран Европы в декабре прошлого года.

Astro Digital, основанная в 2015 году, осуществляет съемку и обработку изображений поверхности Земли с использованием собственных спутников. Команда состоит из инженеров, аналитиков, программистов, разработавших систему сбора, обработки и доставки клиентам изображений земной поверхности в высоком разрешении. Компания планирует вывести на орбиту несколько спутников, оснащенных оборудованием для мультиспектральной съемки. Офис компании расположен в аэрокосмическом исследовательском центре NASA в Калифорнии.