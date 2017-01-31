МИНСК, 1 фев — Sputnik. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будут повышены в Беларуси с 1 февраля, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.



© Sputnik Владимир Трефилов Эксперт: у Беларуси нет альтернатив российской нефти

Беларусь и РФ с 2010 года унифицировали ставки экспортных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты. С 2015 года, согласно договоренностям стран в рамках ЕАЭС, все нефтяные пошлины остаются в белорусском бюджете и направляются республикой на погашение внешнего госдолга.

На сколько вырастут ставки?

Согласно постановлению Совмина №75 от 26 января, ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышается с 79,1 доллара до 89,5 долларов за тонну. Пошлина на прямогонный бензин повышается с 43,5 до 49,2 доллара, на товарные бензины — с 23,7 до 26,8 доллара за тонну.

Ставка пошлины на легкие, средние дистилляты составит 26,8 доллара за тонну (ранее 23,7), такой же размер пошлины предусмотрен для дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В последний раз ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты менялись 1 января — тогда они были снижены. Таким образом, экспортная пошлина на сырую нефть повышена практически до уровня, который применялся до 1 января 2017 года — тогда она составляла 90,4 доллара за тонну.

Расчеты не оправдались

Беларусь импортирует российскую нефть беспошлинно. В текущем году, по расчетам Минфина, страна рассчитывала оставить в своем бюджете в 2016 году около 1,1 миллиарда долларов вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, выработанные из нефти из РФ. Эти средства должны пойти на погашение внешнего долга страны.

Между тем, в 2016 году Беларусь, по данным российского ГП "ЦДУ ТЭК", получила только немногим более 18 миллионов тонн нефти вместо ожидаемых 24 миллионов тонн — таким был ответ российской стороны на газовый долг Минска.

По неофициальным данным, за 2016 год экспорт белорусских нефтепродуктов сократился примерно на 20%. Это привело, в свою очередь, к сокращению как валютной выручки от экспорта нефтепродуктов, так и к сокращению объема поступления пошлин.Кроме того, свое влияние оказали колеблющиеся цены на нефтепродукты на мировых рынках. По данным Нацбанка Беларуси, внешний госдолг страны за 2016 год вырос на 9,6% и составил на 1 января 2017 года 13,6 миллиардов долларов.

Новые тарифы на транзит

С 1 февраля 2017 года вступает в силу постановление МАРТ о повышении тарифов на транспортировку российской нефти по территории республики.

Тарифы на транспортировку нефти до ОАО "Нафтан" повышаются на 11,76%, по остальным направлениям — на 7,7%.

Ранее МАРТ пояснял, что Беларуси и РФ удалось согласовать только тарифы на транспорт нефти до Новополоцкого НПЗ. Остальные тарифы Беларусь установила без согласования с РФ, пользуясь своим правом в соответствии с положениями межправсоглашения с РФ. Новые тарифы будут действовать с 1 февраля и до конца 2017 года.