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Беларусь повысила тарифы на транспортировку нефти
01.02.2017 08:48 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 1 февраля. 1 февраля Беларусь повысила тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам на своей территории.
Согласно решению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, тарифы на услуги ОАО "Полоцктранснефть Дружба" по транспортировке (транзиту) нефти выросли на 11,76%, на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" — на 7,7%.
Решением МАРТ от 5 января Беларусь с 1 февраля по 31 марта повышены тарифы на услуги по транспортировке нефти расположенным на территории страны. Впоследствии новым решением МАРТ срок окончания действия тарифа был отменен без объяснения причин.
Ранее Беларусь запрашивала повышение тарифов на транспортировку нефти из России для ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 20,5%. "Мы сочли необоснованным их повышение на 20,5%", — заявил в конце декабря начальник управления топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы России Дмитрий Махонин. В соответствии с методикой, по словам Махонина, тариф будет повышен на "инфляция плюс 3%, то есть 7,7%".
В свою очередь ОАО "Полоцктранснефть Дружба" ранее согласилось с предложением российской "Транснефти" увеличить тариф на транспортировку нефти из РФ на 11,76% в 2017 году вместо 20,5%.
Беларусь и Россия почти год не могут урегулировать нефтегазовый спор — вопросы стоимости российского газа и загрузки сырьем белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
На фоне нефтегазового спора Беларусь собиралась повысить тарифы на транзит российской нефти еще в октябре 2016 года. Причем рассматривалось повышение тарифов в среднем на 50%, однако этого не произошло.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 1 февраля. 1 февраля Беларусь повысила тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам на своей территории. Согласно решению...
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