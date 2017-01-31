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В Беларуси установлены новые цены на природный газ для юрлиц и ИП
01.02.2017 08:43 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 1 февраля. С 1 февраля в Беларуси начали действовать новые предельные максимальные цены на природный газ, отпускаемый газоснабжающими организациям, входящими в состав "Белтопгаз". Соответствующее постановление принято Министерством антимонопольного регулирования и торговли.
В частности, для юридических лиц и ИП, у которых потребленный объем природного газа в 2016 году составил до 500 млн. куб. м, установлены следующих цены: 540,29 рубля за тысячу кубометров — для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, кроме бюджетных организаций (ранее — 564,4576 рубля); 479,83 рубля — для бюджетных организаций и юрлиц, оказывающих жилищно-коммунальные услуги (501,2945 рубля); 327,06 рубля — для юрлиц, товариществ собственников, организаций застройщиков, оказывающих ЖКУ и использующих природный газа для производства тепловой энергии для нужд населения (327,376 рубля).
В соответствии с постановлением определены дифференцированные цены на природный газ, используемый для производства овощей защищенного грунта (ранее министерством была установлена единая цена в 409,22 рубля): 432,63 рубля — с 1 марта по 31 октября включительно; 342,73 рубля — с 1 января по 28 февраля и с 1 ноября по 31 декабря включительно.
Для организаций, имеющих общежития, религиозных, а также организаций, использующих природный газ для нужд детских домов семейного типа, детских деревень (городков), детских хосписов стоимость природного газа возросла — при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов в отопительный период она составит 0,0908 рубля (ранее – 0,0776 рубля).
Несмотря на то, что постановление вступило в силу 1 февраля, оно распространяет свое действие с 1 января.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 1 февраля. С 1 февраля в Беларуси начали действовать новые предельные максимальные цены на природный газ, отпускаемый газоснабжающими организациям,...
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