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Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
01.02.2017 07:06 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 1 февраля. Беларусь 1 февраля повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это предусмотрено постановлением Совета министров от 26 января 2017 года № 75.
Ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышена с 79,1 до 89,5 доллара за тонну. Пошлина на прямогонный бензин — с 43,5 до 49,2 доллара за тонну, на товарные бензины — с 23,7 до 26,8 доллара за тонну.
Пошлина на легкие, средние дистилляты составляет 26,8 доллара за тонну (ранее — 23,7). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 января 2017 года — они были снижены.
В рамках существующих договоренностей Россия поставляет в Беларусь нефть и нефтепродукты без экспортных пошлин. Пошлины уплачиваются в российский госбюджет при осуществлении Беларусью реэкспорта данных товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС либо экспорта нефтепродуктов, выработанных из российской нефти. Размеры экспортных пошлин устанавливаются согласованно правительствами двух стран и зависят от цен на нефть.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 1 февраля. Беларусь 1 февраля повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического...
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