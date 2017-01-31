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Бюджет прожиточного минимума увеличен на 5,58 рубля
01.02.2017 07:00 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 1 февраля. 1 февраля в Беларуси на 5,58 рубля увеличен бюджет прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения — теперь он составляет 180,10 рубля.
Согласно постановлению Министерства труда и социальной защиты, новый норматив будет действовать по 30 апреля 2017 года.
С начала 2016 года БПМ ежеквартально увеличивался, а с 1 ноября был уменьшен на 98 копеек из-за снижения цен на плодоовощную продукцию в период ее массовой заготовки и значительного удельного веса данной статьи расходов в продуктах питания.
В связи с изменением БПМ 1 февраля 2017 года увеличены: минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и выше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста; пособия на детей — при рождении ребенка (первого ребенка — 10 БПМ, второго и последующих детей — 14 БПМ), по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (1 БПМ), на детей в возрасте от трех до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (0,5 БПМ), на детей старше трех лет из отдельных категорий семей (0,5 БПМ, 0,7 БПМ), на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (0,7 БПМ); другие социальные выплаты, исчисляемые из размера БПМ.
Установлен также новый БПМ для основных социально-демографических групп населения: трудоспособных граждан — в размере 198,63 рубля; пенсионеров — 138,80; студентов — 175,24; детей до трех лет — 116,83; детей от трех до шести лет — 160,61; детей от шести до 18 лет — 197,40 рубля.
Бюджет прожиточного минимума служит нормативом индексации доходов населения, а также выступает как критерий нуждаемости при определении права граждан на государственную адресную социальную помощь в виде ежемесячного социального пособия и обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни. Кроме того, БПМ применяется для исчисления других выплат и служит критерием оценки при определении права граждан на некоторые виды социальной поддержки.
Бюджет прожиточного минимума представляет собой стоимостную величину минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения состоит из минимальных наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг (стоимость непродовольственных товаров и услуг определена в размере 77% от стоимости минимального набора продуктов питания).
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 1 февраля. 1 февраля в Беларуси на 5,58 рубля увеличен бюджет прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения — теперь он составляет 180,10 рубля. ...
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