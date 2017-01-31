В Могилеве оппозиционеры собираются провести 19 февраля «Марш нетунеядцев», пишет mspring.online . Заявку отправили в горисполком 27 января, сказал один из организаторов мероприятия Владимир Шанцев.

«Марш нетунеядцев» намерены провести на улице Ленинской. Организаторы говорят, что по Конституции имеют право это сделать в центре города, а не в его промышленной зоне. Обычно власти выделяют для этого площадку около дома 64а по улице Челюскинцев на стадионе около бывшего Дома культуры завода искусственного волокна.

Как сказал Владимир Шанцев, на марше ждут всех, кому не нравится «абсурдный декрет».

— На марше мы ждем всех желающих. Всех «нетунеядцев». Мы не думаем, разрешат власти нашу акцию или нет — времени до нее еще много, потому мы подготовимся к разным вариантам, — добавил Шанцев.

«Марши нетунеядцев» белорусская оппозиция планирует провести также 15 марта — в Минске, 19 февраля — в Гомеле.