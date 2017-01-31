|
Задолженность потребителей за энергоресурсы выросла более чем на 70%
01.02.2017 10:27 — Новости Экономики | БелаПАН
"За январь—декабрь 2016 года уровень оплаты потребителями отпущенной электрической и тепловой энергии составил 95,6%. Ряд организаций не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии", — говорится в сообщении государственного производственного объединения "Белэнерго". Так, уровень оплаты энергоресурсов по организациям Минпрома составил по итогам 2016 года только 86,5%, по предприятиям Минстройархитектуры — 93,6%. Также в числе неплательщиков, которые задолжали за потребленную энергию, — предприятия "Беллесбумпром" (уровень оплаты энергоресурсов по организациям концерна в 2016 году составил 88%). Кроме этого, сообщает "Белэнерго", в прошлом году организации коммунальной формы собственности во всех областях страны, а также в Минске не обеспечили полную оплату отпущенной энергии. В декабре 2016 года предприятия отдельных концернов продолжали несвоевременно оплачивать полученную энергию. Так, по организациям концерна "Беллегпром" уровень оплаты энергии в декабре составил 94%. Также своевременно не оплатили отпущенную энергию в декабре прошлого года коммунальные организации Витебской, Гомельской, Могилевской области и города Минска. Следует отметить, что задолженность предприятий за потребленную энергию стала быстрыми темпами увеличиваться с позапрошлого года, свидетельствуют данные "Белэнерго". В 2015-м задолженность потребителей за энергоресурсы увеличилась в 3,6 раза и на 1 января 2016 года составляла 492 млн деноминированных рублей. Таким образом, за прошлый год задолженность увеличилась на 76,4% до упомянутых 868 млн рублей. Как ранее сообщали БелаПАН в "Белэнерго", самыми крупными предприятиями-неплательщиками за энергоресурсы в 2016 году являлись Белорусский металлургический завод, Светлогорский ЦКК, Минский автомобильный завод и другие промпредприятия. Вопрос о своевременной оплате предприятиями потребленных энергоресурсов неоднократно рассматривался в 2016 году в правительстве. Учитывая сложное финансовое положение ряда предприятий, Министерство энергетики предлагало зафиксировать задолженность неплательщиков на определенную дату, а не пересчитывать ее с учетом пени.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"За январь—декабрь 2016 года уровень оплаты потребителями отпущенной электрической и тепловой энергии составил 95,6%. Ряд организаций не обеспечили полную...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии