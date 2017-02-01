—Как по-вашему, когда в Беларуси появятся доступные кредиты на приобретение жилья?

— Правительством Республики Беларусь запланировано и озвучено снижение ставки рефинансирования к концу 2017 года до уровня 14-16% годовых. В среднем за 2017 год ставка рефинансирования запланирована на уровне 15-17%. Таким образом, в стране сохранится общая направленность процентной политики на постепенное снижение уровня ставок в экономике. Это отразится и на кредитных ставках, которые будут превышать ставку рефинансирования на традиционные 3-6 процентных пунктов. Кредиты становятся все более доступными, но говорить о «дешевых» кредитах для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в наступившем году мы не сможем.

— Как сегодня молодым белорусам решать жилищный вопрос, учитывая, что кредиты выдаются под огромные проценты?

— Разумеется, при текущих процентных ставках по кредитам лучше не рассчитывать на этот инструмент финансирования, как на основной способ решения своего квартирного вопроса. Зато в случае, когда на покупку жилья не хватает лишь определенной части, он вполне может быть актуален. Это подтверждает и практика: молодые семьи сейчас часто пользуются кредитами, которые покрывают, скажем, четверть от общей стоимости их жилья. В этом есть логика: зачем продолжать платить за аренду чужого жилья, если есть возможность добавить к накопленным средствам недостающую часть с помощью кредита и жить уже в своей квартире, а выплаты по кредиту производить за счет сэкономленных на аренде средств? Если молодые люди имеют устойчивое желание обзавестись собственным жильем и владеют при этом некоторыми личными накоплениями, то кредит — это вполне работающий вспомогательный инструмент даже с учетом ставок в пределах 17-23%.

Более того, сегодня на рынке новостроек появляются все новые и вполне успешные проекты с малогабаритными квартирами. Купить ее на стадии строительства в прошлом году можно было примерно за Br55-65 тыс. Пару лет назад такие цены на квартиры в новостройках казались чем-то немыслимым.

Можно лишь посоветовать молодым людям начинать решение своего квартирного вопроса именно с чего-то малого, тем более рынок, где стали появляться малогабаритные квартиры-студии, это позволяет. Не стоит считать, что, купив однажды квартиру, вы будете обязаны жить в ней всю свою жизнь. Сегодня жилая недвижимость, тем более на первичном рынке — это не бремя и не ноша: когда вы вырастете из «однушки», то всегда сможете продать ее и обзавестись более просторным и комфортным жильем. Но, покупая свою первую квартиру, молодые люди должны рассчитывать в первую очередь не на кредитные программы, а на собственные средства.

— Как вы оцениваете рынок недвижимости Минска?

— Ситуацию на рынке жилой недвижимости я бы охарактеризовал как стабильную. Цены на жилую недвижимость колеблются в незначительных масштабах, и объективных предпосылок для резких скачков в ближайшем времени не имеется. В то же время, снижение цен и последовавшая за ним относительная ценовая стабильность в 2016 году позволили игрокам рынка хорошо приспособиться к новым условиям. Как следствие, в минувшем году мы стали свидетелями рекордных показателей как по количеству совершенных сделок, так и по объему предложений. То есть говорить о каком-то кризисе на рынке жилой недвижимости не приходится: у продавцов есть спрос, у покупателей — предложение. Сложно сказать, увидим ли мы какие-либо рекорды в 2017 году, но с уверенностью можно сказать, что рынок продолжит свою активную жизнь.