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Республиканский бюджет за год исполнен с профицитом в 1% к ВВП

01.02.2017 11:24 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 фев — Sputnik. Профицит республиканского бюджета по итогам 2016 года составил 0,98 миллиарда рублей, или 1% к ВВП, сообщили Sputnik в Министерстве финансов Беларуси.

Республиканский бюджет за год исполнен с профицитом в 1% к ВВП
© Sputnik / Виктор Толочко
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По данным Минфина, доходы республиканского бюджета составили 17,7 миллиарда рублей (100,5% уточненного годового плана), расходы — 16,8 миллиарда рублей (96,4%). За 2016 в бюджет поступило 8,2 миллиарда рублей НДС (99,1% уточненного годового плана), 2,3 миллиарда рублей налога на прибыль (102,9%).

Акцизы поступили в сумме 2,2 миллиарда рублей (101,7%).

Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,4 миллиарда рублей (101,5%), поступления в фонд социальной защиты населения (ФСЗН) составили 11,7 миллиарда рублей (99,2%). 

По состоянию на 1 января 2017 года задолженность по налогам и сборам составила 131,6 миллионов рублей.

Расходы на общегосударственную деятельность составили 6,9 миллиардов рублей (94,2% уточненного годового плана), на финансирование национальной экономики — 4,3 миллиарда рублей (96,3%).На финансирование соцсферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации, ФСЗН) было направлено 23,4 миллиарда рублей (98,8%). 

Профицит бюджета сектора госуправления (республиканский бюджет, местные бюджеты, ФСЗН, внебюджетные фонды) в 2016 году сложился в сумме 1,4 миллиарда рублей, или 1,5% ВВП.

Республиканский бюджет на 2016 год был сформирован с профицитом в размере 17,2 триллиона рублей (недонминированных). Бюджет на 2017 год также утвержден с профицитом, который республика планирует направить на погашение внешнего госдолга.    

 
Теги: Минск
 
 
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Профицита удалось добиться за счет превышения доходов над расходами – благодаря росту поступлений от основных видов налогов и обязательных платежей.

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