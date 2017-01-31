﻿ 3 февраля пройдет "Большой разговор с президентом Беларуси". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

3 февраля пройдет "Большой разговор с президентом Беларуси"

01.02.2017 11:58 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко 3 февраля проведет встречу с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ. Мероприятие пройдет в расширенном формате под общим названием «Большой разговор с президентом». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: Reuters

В нем примут участие около четырех десятков журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа. На встречу приглашены и многочисленные эксперты, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений. Они также примут участие в диалоге по наиболее актуальным темам.

Прямая трансляция встречи главы государства с представителями общественности и средств массовой информации начнется в 10 часов 3 февраля. Она будет вестись по телеканалам «Беларусь 1», «Беларусь 24» и Первому Национальному каналу Белорусского радио.

Телеверсия встречи будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нем примут участие около четырех десятков журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Республиканский бюджет за год исполнен с профицитом в 1% к ВВП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика